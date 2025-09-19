Аналитик: Трамп повторяет ошибку Байдена, оказывая давление на Индию

Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?7 комментариев
Аналитик Юшков: Трамп повторяет ошибку Байдена, оказывая давление на Индию
Соединенные Штаты рискуют открыть второй фронт против Индии и России, однако союзники Вашингтона не поддерживают санкционные инициативы, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Юшков отметил, что Дональд Трамп может повторить просчеты Джо Байдена, пытаясь усилить санкционное давление. Эксперт напомнил, что Трамп сам активно критиковал Байдена за рост цен на топливо в США после введения первой волны санкций против России в 2022 году. Тогда Россия переориентировала поставки на Индию, а цена нефти превышала 120 долларов за баррель. «Трамп активно эту историю эксплуатировал», – сказал Юшков, передает «Царьград».
По мнению эксперта, несмотря на рост добычи, США остаются импортерами нефти и зависят от мирового рынка, что ограничивает возможности Трампа по жестким санкциям. Он уточнил, что газовую отрасль страна контролирует сильнее, но в нефтяной сфере зависимость от импорта сохраняется. Это, по словам Юшкова, и есть «главный сдерживающий фактор для Трампа».
Юшков также отметил, что ответственность за санкции США и их союзники перекладывают друг на друга. Европейские страны требуют от Вашингтона жестких мер, однако Трамп отвечает, что сначала именно Европа должна отказаться от российской нефти, прежде чем требовать аналогичных шагов от США.
Ранее министры финансов стран G7 рассматривали возможность введения вторичных санкций против Индии и Китая из-за закупок российской нефти.
Министр торговли США Говард Латник заявил, что Соединенные Штаты заключат торговую сделку с Индией только после прекращения ею закупок нефти из России. Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз установить пошлины до 100% на товары из Индии и Китая для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине.