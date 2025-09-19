Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские военные намеренно открывают огонь по своим сослуживцам, которые сдаются в плен российским войскам на ореховском направлении, передает ТАСС. «Сдавшиеся в плен солдаты ВСУ выводятся с линии соприкосновения. Зачастую противник, зная и понимая, что это их солдаты, которых взяли в плен, все равно наносит огневое поражение. Грубо говоря по своим, прекрасно это понимая», – отметил Звезда.

Он также уточнил, что российские военнослужащие не применяют физического насилия к пленным, оказывая им психологическую поддержку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы отряда «Север» рассказали, что на Великобурлукском направлении украинские военные столкнулись с действиями заградотрядов. Заградотряды ВСУ не позволили украинским солдатам отступить под населенным пунктом Меловое. Националистические батальоны начали расстреливать бойцов ВСУ за отказ идти в наступление.