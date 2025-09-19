Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.13 комментариев
ВСУ обстреляли сдавшихся в плен сослуживцев на ореховском направлении
Военнослужащие ВСУ намеренно открывают огонь по своим сослуживцам, которые сдаются российским силам на запорожском направлении, сообщил врио замкомандира батальона десантно-штурмового полка группировки войск «Днепр» с позывным Звезда.
По его словам, украинские военные намеренно открывают огонь по своим сослуживцам, которые сдаются в плен российским войскам на ореховском направлении, передает ТАСС. «Сдавшиеся в плен солдаты ВСУ выводятся с линии соприкосновения. Зачастую противник, зная и понимая, что это их солдаты, которых взяли в плен, все равно наносит огневое поражение. Грубо говоря по своим, прекрасно это понимая», – отметил Звезда.
Он также уточнил, что российские военнослужащие не применяют физического насилия к пленным, оказывая им психологическую поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы отряда «Север» рассказали, что на Великобурлукском направлении украинские военные столкнулись с действиями заградотрядов. Заградотряды ВСУ не позволили украинским солдатам отступить под населенным пунктом Меловое. Националистические батальоны начали расстреливать бойцов ВСУ за отказ идти в наступление.