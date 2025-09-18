  • Новость часаПутин подробно рассказал лидерам думских фракций о ситуации в зоне СВО
    Зеленский оставил Украину без официантов
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    Россияне назвали главные фильмы 90-х
    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО
    Путин объявил о сохранении семейной и дальневосточной ипотеки
    Путин заявил о больших успехах России в авиадвигателестроении
    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку
    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    7 комментариев
    18 сентября 2025, 20:10 • Новости дня

    Путин предложил ввести распределение для выпускников медицинских вузов

    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения обязательного распределения выпускников медицинских вузов для решения кадрового дефицита.

    На встрече с лидерами парламентских фракций глава государства подчеркнул, что этот вопрос вызывает много споров, однако считает такой подход одним из возможных путей решения проблемы, передает ТАСС.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом поднял тему кадрового дефицита в системе здравоохранения. «Спасибо большое, вы подняли ряд очень важных вопросов, безусловно, актуальных, [проблему] кадров в сфере здравоохранения», – отметил Путин, поблагодарив парламентария за инициативу.

    Путин добавил, что вопрос о распределении выпускников требует обсуждения, но признал его одним из реально возможных способов борьбы с нехваткой медицинских специалистов.

    В августе Путин во время встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем подчеркнул, что число врачей на одну тысячу жителей региона остается недостаточным.

    17 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне специальной военной операции, наиболее напряженная обстановка сохраняется на Красноармейском направлении, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр».

    Герасимов отметил, что противник перебросил на Красноармейское направление дополнительные силы в ущерб остальным участкам, передает ТАСС. Герасимов лично проинспектировал группировку «Центр» на Красноармейском направлении и заслушал доклады командиров подразделений о текущей обстановке. По его словам, группировка «Запад» продолжает развивать наступление в Купянске, а штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске.

    Начальник Генштаба добавил, что российские войска вошли в Плешеевку, а бои на Александро-Калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки. ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, бои продолжаются в Ямполе.

    Группировка «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, также продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025» в Нижегородской области, поскольку координирует проведение спецоперации на Украине.

    В июле Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр».

    Комментарии (14)
    18 сентября 2025, 16:55 • Новости дня
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил о необходимости обсуждать вопрос возможного возвращения Волгограду имени Сталинград.

    По его словам, решение должно приниматься самими жителями города. «Надо подумать. Местные жители решают», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул важность деполитизации темы роли Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне. Он отметил, что нельзя забывать личный вклад Сталина, несмотря на существовавшие репрессии.

    «Много было проблем, связанных с репрессиями, – это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал он.

    В мае общественное движение «Ветераны России» направило обращения к президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко о переименовании Волгограда в Сталинград.

    Ранее Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

    Комментарии (42)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:55 • Новости дня
    Стало известно об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной

    Военкор Коц: Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

    @ RT/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил об очередном обмене телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной.

    По его данным, на этот раз Россия передала украинской стороне тысячу тел погибших, а Украина вернула России только 24 тела.

    «Очередной обмен телами – 1000 на 24», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    В августе российская сторона осуществила передачу Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 17:13 • Новости дня
    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО

    Путин: Свыше 700 тыс. военных России находятся на линии боевого соприкосновения на СВО

    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих, заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентских фракций.

    Глава государства подчеркнул масштаб вовлечения личного состава, отметив: «На линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находятся», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно подчеркивает значимость и проявляет особое уважение к военным, принимающим участие в спецоперации.

    Комментарии (16)
    17 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не рассматривает возможность полного отказа от импорта российской нефти, заявил европейский дипломат.

    Несмотря на обсуждения такого сценария, он признан нереалистичным, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный европейский дипломатический источник.

    «Дискуссии есть, но все понимают, что этот сценарий нереалистичен, население европейских стран не воспримет это», – заявил собеседник агентства.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.

    Трамп ранее заявил, что готов ввести санкции против России только при условии согласия всех стран НАТО и полного отказа от закупок российской нефти.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2025, 07:29 • Новости дня
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форма для военнослужащих ВС России со следующего года должна производиться только на российской территории, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Форма с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями, чьи производственные мощности которых находятся на территории России, передает RT со ссылкой на документ.

    Указ затрагивает закупку вещевого имущества для нужд ВС России в контрактной системе и гособоронзаказах.

    Также к 2027 году ткань для формы российских военных должна быть российского производства.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. По этому документу к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    В 2024 году Минобороны предложило изменить в форму офицеров ВМФ.

    Комментарии (8)
    18 сентября 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин заявил о больших успехах России в авиадвигателестроении
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Разработка отечественных авиационных двигателей, включая ПД-14, стала крупнейшим достижением российской промышленности за последние десятилетия, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул на встрече с лидерами парламентских фракций, что страна сделала значительный шаг вперед в производстве авиадвигателей, передает ТАСС. По его словам, подобных успехов не было со времен СССР.

    Путин отметил: «У нас давно не было таких успехов в области авиационного двигателестроения. ПД-14 мы сделали, с советских времен ничего не было». Он добавил, что новый двигатель получился не только соответствующим мировым стандартам, но и превосходит их.

    Глава государства напомнил о разработке отечественных двигателей ПД-35 и ПД-26, которые предназначены для широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолетов. Путин выразил надежду, что в течение года-полутора в России будет запущено серийное производство новых двигателей, что позволит российской авиации полностью перейти на отечественные самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил предприятие «ОДК-Кузнецов» в Самаре и провел совещание по развитию двигателестроения. Путин отметил, что без собственного двигателестроения Россия не может считаться полностью суверенной страной. Глава государства поручил оперативно завершить разработку и начать серийное производство нового турбореактивного двигателя ПД-26.

    Комментарии (2401)
    18 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин поддержал идею введения налога на роскошь в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил идею введения в стране налога на роскошь.

    На встрече с лидерами фракций Госдумы он отметил, что такие предложения выглядят «очень разумно», передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что аналогичные меры применялись в других странах, включая США во время Вьетнамской и Корейской войн, когда налоги на высокодоходных граждан были повышены.

    Путин подчеркнул, что в России также реализуются схожие подходы, подразумевающие повышение налоговой нагрузки для обеспеченных граждан.

    «По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее. В целом все, мне кажется, очень разумно. В некоторых других странах, я уже говорил об этом, в тех же Штатах, во время, сейчас я хочу дополитизировать этот вопрос, во время Вьетнамской войны, Корейской войны, они так и делали. Они поднимали налоги как раз на людей с высокими доходами. В принципе и мы так делаем», – сказал он.

    В марте Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 16:45 • Новости дня
    Захарова объявила о подготовке контрмер против санкций Японии

    Захарова: Москва ответит на антироссийские санкции Японии

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не оставит антироссийские санкции Японии без соответствующего ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что действия Японии были расценены как недружественные, передает ТАСС. По ее словам, Россия подготовит взвешенный ответ, учитывающий национальные интересы.

    «Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера», – сказала дипломат в ходе брифинга.

    На прошлой неделе Япония ввела новые санкции против России, назвав их «вкладом в мир».

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет

    РБК: Герасимову продлили срок службы на пять лет

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок службы Валерия Герасимова в должности главы Генштаба Вооруженных сил России продлен еще на пять лет, сообщают СМИ.

    О продлении срока службы Герасимова сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Два собеседника издания, осведомленные о принятом решении, подтвердили факт продления контракта Герасимова.

    Один из источников уточнил, что срок службы генерала увеличен на пять лет. РБК отмечает, что по закону с военными, имеющими звание генерала армии и достигшими предельного возраста, может быть заключен новый контракт по решению президента.

    Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову направлен запрос для комментария по этому поводу.

    Накануне Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО.

    Комментарии (8)
    18 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом истоков украинского конфликта

    Лавров: Трамп понимает необходимость обратиться к первопричинам конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выделяется среди западных политиков своим подходом к ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    В интервью передаче «Большая игра» на Первом канале Лавров отметил, что Трамп, в отличие от других западных лидеров, понимает важность обращения к причинам конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, европейские политики, такие как премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и глава НАТО Марк Рютте, занимают жесткую позицию, предполагающую нанесение России «стратегического поражения» и восстановление суверенитета Украины в границах 1991 года.

    Лавров подчеркнул, что, в отличие от них, Трамп и его команда не раз демонстрировали публичное понимание необходимости рассматривать первопричины конфликта на Украине.

    Ранее Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 05:59 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения в распространении дезинформации о смерти Кирка

    Посольство России отвергло обвинения в распространении фейков о смерти Кирка

    Россия отвергла обвинения в распространении дезинформации о смерти Кирка
    @ Charles-McClintock Wilson/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь посольства России в США Андрей Бондарев ответил на появившиеся обвинения Москвы в якобы распространении фейков о смерти праворадикального активиста Чарли Кирка посредством ботов.

    «Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая Соединенные Штаты. Мы считаем неприемлемым, что эта трагедия используется в качестве предлога для разжигания антироссийской истерии», – написал Бондарев в ответ на запрос агентства Associated Press (AP).

    Ранее республиканец Спенсер Кокс заявил на пресс-конференции об убийстве Кирка, что «противники хотят насилия».

    «У нас есть боты из России, Китая, со всего мира, которые пытаются распространять дезинформацию и поощрять насилие», – сказал он.

    AP упоминает Россию вместе с Китаем и Ираном, которые отрицают, что дезинформировали американцев. В частности, представитель МИД КНР сообщил, что страна «решительно выступает против того, чтобы некоторые американские политики обвиняли Китай в распространении дезинформации и поощрении насилия».

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.Бывший президент США Барак

    Обама предупредил о «политическом кризисе, подобного которому мы раньше не видели» в связи с убийством Чарли Кирка.



    Комментарии (4)
    18 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку

    Суд вернул издательство «Музыка» и библиотеку нот государству

    @ Viktor Chernov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил передать в доход государства издательство «Музыка» с его архивом нотных изданий.

    Как отметила судья Евгения Клипа, в доход государства также обращены ООО «Издательство «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство «П. Юргенсон», учредителем которых является Марк Зильберквит, гражданин США и гендиректор «Музыки» с 2004 года, передает ТАСС.

    По версии Генпрокуратуры, Зильберквит использовал свои полномочия для нарушения антикоррупционного законодательства России. Он инициировал приватизацию издательства, скрыв свои личные цели и мотивы от государства. При этом передача нотной библиотеки, являющейся ценным культурным наследием, была запрещена Росимуществом.

    Генпрокуратура требовала обратить в доход России более 10 тыс. акций издательства, а также 90% долей в уставном капитале дочерних компаний, зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей, принадлежащих его супруге и Анастасии Юргенсон.

    В августе Генеральная прокуратура через суд решила вернуть в собственность государства издательство «Музыка» из-за подозрений в незаконной приватизации и хищении культурных ценностей.

    В июле Генпрокуратура потребовала вернуть государству «Южуралзолото».

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 04:50 • Новости дня
    Юрист Безмаленко рассказала о пенсии для никогда не работавших людей

    Tекст: Ирма Каплан

    Граждане без трудового стажа, имеют гарантированное право на получение социальной пенсии при достижении определенного возраста, несмотря на ее низкий размер, сообщила член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

    Безмаленко пояснила, что социальная пенсия назначается гражданам, не имеющим необходимого трудового стажа или баллов для страховой пенсии. Она выплачивается из государственного бюджета нетрудоспособным гражданам, таким как инвалиды, дети, оставшиеся без родителей, малочисленные народы Севера, а также мужчинам и женщинам, достигшим 65 и 70 лет соответственно.

    «Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей», – пояснила юрист в беседе с агентством «Прайм».

    Однако, по российскому законодательству, общий доход пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому к социальной пенсии добавляется федеральная или региональная социальная доплата. Итоговая сумма выплат равна прожиточному минимуму пенсионера в конкретном регионе.

    Юрист подчеркнула: отказать в назначении социальной пенсии человеку, постоянно проживающему в России и достигшему установленного возраста, невозможно. В случае отказа гражданин вправе обратиться с жалобой в вышестоящий орган Социального фонда или суд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, для работающих граждан, достигших пенсионного возраста есть возможность повысить выплаты при отсрочке оформления пенсии, рассказала сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» и бывший вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

    Сумма пенсии может достичь 100 тыс. рублей при высокой зарплате, продолжительном стаже и накоплении нужного количества баллов, пояснил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 09:11 • Новости дня
    Песков: Прямая линия с Путиным пройдет в декабре
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прямая линия с президентом Владимиром Путиным планируется на декабрь 2025 года, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», – заявил Песков Telegram-каналу «Юнашев Live».

    При этом в какие именно числа планируется проводить прямую линию, не уточняется.

    В среду сообщалось, что президент поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.

    Прошлая прямая линия с главой государства прошла 19 декабря 2024 года. Она длилась 4 часа 27 минут.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации