Путин предложил ввести распределение для выпускников медицинских вузов
Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения обязательного распределения выпускников медицинских вузов для решения кадрового дефицита.
На встрече с лидерами парламентских фракций глава государства подчеркнул, что этот вопрос вызывает много споров, однако считает такой подход одним из возможных путей решения проблемы, передает ТАСС.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом поднял тему кадрового дефицита в системе здравоохранения. «Спасибо большое, вы подняли ряд очень важных вопросов, безусловно, актуальных, [проблему] кадров в сфере здравоохранения», – отметил Путин, поблагодарив парламентария за инициативу.
Путин добавил, что вопрос о распределении выпускников требует обсуждения, но признал его одним из реально возможных способов борьбы с нехваткой медицинских специалистов.
В августе Путин во время встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем подчеркнул, что число врачей на одну тысячу жителей региона остается недостаточным.