Путин предложил ввести распределение для выпускников медицинских вузов

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с лидерами парламентских фракций глава государства подчеркнул, что этот вопрос вызывает много споров, однако считает такой подход одним из возможных путей решения проблемы, передает ТАСС.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом поднял тему кадрового дефицита в системе здравоохранения. «Спасибо большое, вы подняли ряд очень важных вопросов, безусловно, актуальных, [проблему] кадров в сфере здравоохранения», – отметил Путин, поблагодарив парламентария за инициативу.

Путин добавил, что вопрос о распределении выпускников требует обсуждения, но признал его одним из реально возможных способов борьбы с нехваткой медицинских специалистов.

В августе Путин во время встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем подчеркнул, что число врачей на одну тысячу жителей региона остается недостаточным.