МИД сообщил о визите пограничного корабля России в Баку
Российский корабль «Расул Гамзатов» запланировал заход в порт Баку 23–25 сентября
В конце сентября российский сторожевой корабль посетит порт Баку для переговоров пограничных служб двух стран, связанных с акваторией Каспийского моря.
Заход российского пограничного сторожевого корабля в порт Баку состоится 23–25 сентября, передает ТАСС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что речь идет о корабле «Расул Гамзатов» ФСБ России.
Визит организован в соответствии с утвержденными планами двустороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Программа пребывания предусматривает контакты между пограничными службами двух государств.
Ожидается, что основной темой обсуждений станут вопросы взаимодействия и сотрудничества в акватории Каспийского моря.
