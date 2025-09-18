МИД сообщил о визите пограничного корабля России в Баку

Российский корабль «Расул Гамзатов» запланировал заход в порт Баку 23–25 сентября

Tекст: Денис Тельманов

Заход российского пограничного сторожевого корабля в порт Баку состоится 23–25 сентября, передает ТАСС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что речь идет о корабле «Расул Гамзатов» ФСБ России.

Визит организован в соответствии с утвержденными планами двустороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Программа пребывания предусматривает контакты между пограничными службами двух государств.

Ожидается, что основной темой обсуждений станут вопросы взаимодействия и сотрудничества в акватории Каспийского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отметил скепсис по поводу заявлений о мирном договоре между Баку и Ереваном из-за несогласованности многих положений документа.

Президент России Владимир Путин сообщил, что обменялся короткими приветствиями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин также указал на наличие определенных проблем в отношениях двух стран, но выразил уверенность, что фундаментальные отношения и взаимный интерес к развитию сотрудничества позволят преодолеть трудности.