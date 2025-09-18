Лавров заявил о готовности Москвы искать компромиссы по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, устойчивое соглашение возможно только на основе компромисса. «Мы ведь понимаем, и президент [России Владимир] Путин не раз это говорил, все равно в конечном итоге устойчивая договоренность – это компромисс. И мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены законные интересы других участников такой договоренности», – отметил Лавров, передает ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия предпочла бы разрешить ситуацию на Украине посредством дипломатии и сохраняет открытость к переговорам.

Ранее Песков заявил о блокировке переговоров по Украине Европой. Он отмечал, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине требует длительного времени.