Лавров заявил о готовности Москвы искать компромиссы по Украине
Москва готова к поиску компромиссов по урегулированию ситуации на Украине, если будут гарантированы законные интересы России в сфере безопасности, а также права русскоязычных на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
По его словам, устойчивое соглашение возможно только на основе компромисса. «Мы ведь понимаем, и президент [России Владимир] Путин не раз это говорил, все равно в конечном итоге устойчивая договоренность – это компромисс. И мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены законные интересы других участников такой договоренности», – отметил Лавров, передает ТАСС.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия предпочла бы разрешить ситуацию на Украине посредством дипломатии и сохраняет открытость к переговорам.
Ранее Песков заявил о блокировке переговоров по Украине Европой. Он отмечал, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине требует длительного времени.