Песков заявил об открытости России к переговорам по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Песков напомнил на брифинге, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной, и политико-дипломатические инструменты считаются приоритетными, передает ТАСС.

Песков прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО отказаться от российской нефти и возможные санкции против Москвы. Он отметил, что вопрос взаимосвязи этих заявлений с переговорным процессом стоит адресовать американской стороне.

«Мы сохраняем нашу позицию, мы сохраняем открытость к переговорному процессу. Мы по-прежнему заявляем о том, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическими средствами», – сказал представитель Кремля.

Он не уточнил, как конкретно слова Трампа могут повлиять на ход дальнейших контактов между Москвой и Западом по украинскому кризису.

Ранее Песков заявил о блокировке переговоров по Украине Европой. Он отмечал, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине требует длительного времени.