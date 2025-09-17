Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
Песков заявил об открытости России к переговорам по Украине
Россия предпочла бы разрешить ситуацию на Украине посредством дипломатии и сохраняет открытость к переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков напомнил на брифинге, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной, и политико-дипломатические инструменты считаются приоритетными, передает ТАСС.
Песков прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО отказаться от российской нефти и возможные санкции против Москвы. Он отметил, что вопрос взаимосвязи этих заявлений с переговорным процессом стоит адресовать американской стороне.
«Мы сохраняем нашу позицию, мы сохраняем открытость к переговорному процессу. Мы по-прежнему заявляем о том, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическими средствами», – сказал представитель Кремля.
Он не уточнил, как конкретно слова Трампа могут повлиять на ход дальнейших контактов между Москвой и Западом по украинскому кризису.
Ранее Песков заявил о блокировке переговоров по Украине Европой. Он отмечал, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине требует длительного времени.