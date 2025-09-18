ООН сообщила о рекордных осадках в 2024 году

ООН: 2024 год стал аномальным по количеству осадков, в том числе в России

Tекст: Мария Иванова

Всемирная метеорологическая организация признала 2024 год аномальным по количеству осадков, в том числе и в России, передает ТАСС.

Глава отдела гидрологии ВМО Стефан Уленбрук заявил: «2024 год был аномальным с точки зрения осадков. Во многих районах выпало больше осадков, в частности в Южной Азии, Пакистане, некоторых частях Индии, Сахеле в западной части Центральной Африки. Также в большей части Центральной Азии и Российской Федерации выпало больше осадков, чем обычно, в то время как в других районах, включая юг Африки и большую часть Южной Америки, выпало меньше осадков».

Эксперты ВМО подчеркнули, что изменение количества осадков привело к колебаниям уровня воды в реках. В докладе указано, что в 2024 году отклонения речного стока от нормы фиксировались примерно на 60% площади мировых водосборов. За последние шесть лет только треть глобальных водосборных территорий соответствовала средним значениям стока за 1991-2020 годы.

Особо отмечается, что нестабильность водного баланса может отразиться на водоснабжении, сельском хозяйстве и экосистемах в разных регионах мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве не зафиксировали выпадения осадков в течение первой половины сентября, что является редкостью для этого времени года.

Средняя температура прошедшего лета в столице оказалась на 0,8 градуса выше нормы.

Между тем осень 2025 года во многих мегаполисах России ожидается теплее обычного, а ноябрь в Москве может стать самым теплым за последнее десятилетие.