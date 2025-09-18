Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Собянин пошутил о влиянии настроения Набиуллиной на жизнь в России
Мэр Москвы Сергей Собянин пошутил о значении настроения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова.
Во время выступления на Московском финансовом форуме Собянин отметил, что рецессии и кризисы зависят не только от ключевой ставки, но и от психологических факторов, передает РИА «Новости».
«Слушайте, ну мы же знаем, что все рецессии и кризисы – это же вопрос не только ставки, вопрос психологии. Если тебе плохо, плохо, плохо, так все оно и будет. Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны и Антона Германовича, нам веселее будет жить. Это точно», – заявил Собянин.
На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку до 17%.
