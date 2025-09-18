Во Львове сорвали презентацию книги о BLM из-за угроз

Tекст: Алексей Дегтярев

Причиной отмены стали многочисленные угрозы и расистские высказывания, поступившие в адрес издательства «Лодка», автора и главного героя книги – афроамериканского журналиста Террелла Старра, передает ТАСС.

В сообщении издательства отмечается, что угрозы и оскорбительные комментарии начали появляться после убийства Заруцкой, совершенного чернокожим американцем.

«В последние дни мы получали в соцсетях множество брутальных, расистских, ненавистнических комментариев и угроз в адрес автора и издательства относительно запланированного события. Все сводилось к манипуляциям трагедией Ирины Заруцкой и тем фактом, что ее убийцей стал чернокожий американец», – говорится в публикации.

По информации издательства, угрозы были не только виртуальными: в офис звонили и угрожали расправой, а один из звонивших интересовался, «как лучше убивать» афроамериканцев. Издательство выразило надежду, что СБУ даст оценку таким угрозам.

Автора книги Оксану Брюховецкую и журналиста Террелла Старра, который третий год работает на Украине и должен был принимать участие в презентации, также атаковали угрозами.

Представители издательства заявили, что подобные инциденты затрудняют опровержение обвинений в ксенофобии и расизме в отношении украинского общества.

Напомним, в США местный житель напал на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в вагоне метро и убил ее.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что украинка переехала в Соединенные Штаты в 2022 году с матерью, братом и сестрой, а подозреваемый был «профессиональным бандитом», которого арестовывали и отпускали десятки раз.