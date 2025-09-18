Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
В Киеве признали массовую проверку украинцев на службу в ВСУ в Канаде
Иммиграционные службы Канады требуют от украинцев подтверждать отсутствие уклонения от службы в ВСУ, предоставляя соответствующие документы, сообщил Центр противодействия дезинформации при Совбезе Украины.
Украинцы, проживающие в Канаде, действительно получают письма от местных властей с требованием подтвердить, служили ли они в ВСУ и не уклоняются ли от службы, передает ТАСС. Об этом официально сообщил Центр противодействия дезинформации при Совбезе Украины. В письмах граждан просят предоставить документы, подтверждающие военную службу или освобождение от нее.
Как отмечается, соответствующая информация стала распространяться после сообщений украинской общины в Канаде, которая рассказала о массовых рассылках так называемых «писем счастья». Власти требуют ответить на запрос в течение семи дней и предоставить военный билет либо официальное подтверждение увольнения или отсрочки от армии на Украине.
Центр противодействия дезинформации пояснил, что иммиграционная служба Канады использует специальную форму для выяснения, служил ли человек в армии, в каких подразделениях и имел ли отсрочку. В случае если информация была предоставлена не полностью, граждане получают дополнительный запрос на документы, подтверждающие их статус.
