В Киеве признали массовую проверку украинцев на службу в ВСУ в Канаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинцы, проживающие в Канаде, действительно получают письма от местных властей с требованием подтвердить, служили ли они в ВСУ и не уклоняются ли от службы, передает ТАСС. Об этом официально сообщил Центр противодействия дезинформации при Совбезе Украины. В письмах граждан просят предоставить документы, подтверждающие военную службу или освобождение от нее.

Как отмечается, соответствующая информация стала распространяться после сообщений украинской общины в Канаде, которая рассказала о массовых рассылках так называемых «писем счастья». Власти требуют ответить на запрос в течение семи дней и предоставить военный билет либо официальное подтверждение увольнения или отсрочки от армии на Украине.

Центр противодействия дезинформации пояснил, что иммиграционная служба Канады использует специальную форму для выяснения, служил ли человек в армии, в каких подразделениях и имел ли отсрочку. В случае если информация была предоставлена не полностью, граждане получают дополнительный запрос на документы, подтверждающие их статус.

