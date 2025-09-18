Набиуллина пообещала предсказуемый курс рубля при низкой инфляции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Набиуллина заявила, что низкая инфляция обеспечивает большую предсказуемость валютного курса, передает ТАСС.

«Когда задают вопрос про курс, я предлагаю все-таки вспомнить, что валютный рынок – это рынок. И на нем действуют те же рыночные законы», – сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что людей больше всего беспокоит не сам факт ослабления или укрепления рубля, а именно стабильность и предсказуемость курса, что возможно при низкой инфляции.

Глава ЦБ также указала на значительный потенциал российского фондового рынка, несмотря на текущее влияние ставки, и выразила уверенность, что это влияние временно и в будущем снизится. Она отметила, что предприятия продолжают выходить на рынок стратегически, а уровень ставки влияет только на время выхода.

Кроме того, Набиуллина подчеркнула важность сбалансированного федерального бюджета для установления умеренных ставок в экономике. По ее словам, поддержка усилий Минфина по обеспечению сбалансированного бюджета позволит снизить ставки не только для участников льготных программ, но и для бизнеса в целом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 17%. Российские банки начали снижать ставки по рыночной ипотеке. Центробанк объяснил сохранение нейтрального диапазона ключевой ставки.