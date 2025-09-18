Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.2 комментария
Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора России
Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации представление о назначении Александра Гуцана на должность генерального прокурора, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации представление о назначении Александра Гуцана на пост генерального прокурора, сообщает ТАСС.
Как заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, документ поступил в рамках действующей Конституции и законодательства о прокуратуре.
Он добавил, что профильные комитеты палаты обсудят кандидатуру Гуцана на совместном заседании 23 сентября 2025 года.
Результаты обсуждения будут оформлены в заключения, которые представят Совету Федерации. Клишас уточнил, что консультации по кандидатуре пройдут на 596-м заседании Совета Федерации, которое состоится 24 сентября 2025 года.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей поддержала назначение действующего генерального прокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда России.
СМИ сообщали, что после ухода Краснова пост генерального прокурора может занять полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.