Пушков сообщил о подозрениях сенатора США в контролируемом подрыве башен-близнецов

Tекст: Вера Басилая

Сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон выразил сомнения относительно официальной версии событий 11 сентября 2001 года, предположив, что администрация Буша-младшего могла быть причастна к теракту,сообщил Пушков в Telegram-канале .

По словам Пушкова, Джонсон заявил, что обрушение башен Всемирного торгового центра было похоже на «контролируемый подрыв». Сенатор также напомнил о загадочном разрушении здания Building 7, которое находилось в нескольких кварталах от башен и не подвергалось удару самолета.

По словам Джонсона, Building 7 «аккуратно сложилось» вскоре после основной трагедии, а официальных объяснений причин его обрушения до сих пор не представлено, пишет Пушков. Он отметил, что обстоятельства падения этого здания не были подробно рассмотрены ни в официальных расследованиях, ни в публичных заявлениях властей. В американских леволиберальных и мейнстрим СМИ обсуждение этой темы считается табу, а тех, кто задает вопросы об этом, зачастую обвиняют в распространении теорий заговора.

«Я знаю, что у многих людей есть свои теории на сей счет. Некоторые могут быть безумны. Но я не отвергаю их, поскольку так много информации было утаено, а также потому, что столь много законных вопросов не только не получили ответа, но любой, кто задает их, подвергается очернению за это», – заявил Джонсон.

Ранее американец Дэниэл Мартиндейл, поддержавший ВС России, заявил на пресс-конференции, что правительство США несет ответственность за теракты 2001 года.

Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.