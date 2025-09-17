В Замостье обнаружили дрон после сообщений о крушениях над Польшей

Tекст: Денис Тельманов

Об очередной находке упавшего дрона на юго-востоке страны сообщили сотрудники полиции Замостья, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, сегодня утром в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Станислава поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, который впоследствии оказался беспилотником.

Территория была взята под охрану, к расследованию подключены прокуратура и профильные службы. Ранее власти страны заявляли об обнаружении обломков 17 дронов.

Глава правительства Дональд Туск 10 сентября утверждал, что сбитые над Польшей аппараты были «российскими», однако доказательства этому не представил. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш отметил, что польская сторона не передавала никаких материалов, подтверждающих российское происхождение БПЛА.

В Кремле также заявили об отсутствии официальных запросов от Варшавы по инциденту с дронами, а Минобороны России подчеркнуло, что объекты на территории Польши при недавних ударах не планировались, и выразило готовность к консультациям.

Представители Белоруссии в свою очередь указывали, что своевременно информировали Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а некоторые из сбившихся с курса аппаратов были уничтожены белорусской ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Константин Долгов заявил, что западные страны вспоминают про российские посольства только для реализации своих политических целей на фоне замороженных отношений.

В Люблинском воеводстве Польши ракета с самолета F-16 повредила частный дом, однако боеприпас не сдетонировал. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.