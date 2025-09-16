Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.13 комментариев
Священник провел освящение гаубицы на позиции в Запорожской области
Священник Миссюра провел освящение гаубицы на позиции в Запорожской области
На одной из замаскированных позиций в Запорожской области священник иерей Андрей Миссюра провел обряд освящения самоходной артиллерии «Мста-С» из группировки «Днепр».
Военный священник РПЦ иерей Андрей Миссюра совершил богослужение и освятил самоходную гаубицу «Мста-С» из состава группировки «Днепр» на одной из замаскированных позиций в Запорожской области, передает ТАСС. Обряд прошёл в присутствии военнослужащих непосредственно на позиции.
Миссюра объяснил, что освящение техники направлено «прежде всего, чтобы остановить [конфликт] и оградить нашу страну и наш народ от посягательств на ее святыни». Священник подчеркнул, что такой обряд носит миротворческий характер, поскольку целью является восстановление мира.
Миссюра также отметил, что освящение проводится как техники, так и личного состава, и оружия – всего, что находится на рубежах Отечества и призвано «преградить и остановить зло».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему священнику Алексею Савченко. Священники Белгородской области проводили службы в бронежилетах из-за обстрелов. Патриарх Кирилл оценил мощь и готовность Вооруженных сил России.