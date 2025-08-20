Священники Белгородской области проводили службы в бронежилетах из-за обстрелов

Священники Белгородской области служили в бронежилетах из-за обстрелов ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, священники Белгородской области вынуждены проводить богослужения и отпевания в бронежилетах из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ, передает РИА «Новости». Протоиерей Чайка, заявил, что за последние четыре месяца значительно увеличилось число атак FPV-дронов, от которых страдают и храмы.

По словам священнослужителя, ношение бронежилета стало необходимой мерой безопасности. Он рассказал: «В бронежилетах ездим, это все-таки может хоть какой-то процент спасти жизнь. Я думаю, какой-то страх, конечно, всегда есть. Но нам приходится выполнять свои обязанности священнические, несмотря на обстрелы, на «прилеты», несмотря на то, что налетают постоянно FPV-дроны. Нам приходится это делать, потому что у нас такая служба».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные подверглись атаке дронов при тушении пожара в храме «Новый Иерусалим» в Валуйском округе Белгородской области. В результате ночной атаки дронов на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» уцелела только небольшая часовня Божией Матери. Пожар в комплексе начался из-за атаки со стороны вооруженных сил Украины, и храмовый комплекс полностью сгорел.