В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Патриарх Кирилл оценил мощь и готовность Вооруженных сил России
Патриарх Кирилл заявил о неуязвимости России для силового захвата
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что нынешнее состояние российских вооруженных сил внушает уверенность и призвал укреплять духовные ценности народа.
Состояние Вооруженных сил России дает уверенность в том, что силой страну не возьмешь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, передает РИА «Новости».
Он отметил, что исторически тяжелые последствия для страны наступали тогда, когда Россия теряла способность защищать свою веру и самобытность, а не только территорию или военную мощь.
Патриарх призвал: «Крепите веру православную, любите свою Родину, будьте способны защищать ее. В первую очередь я не имею в виду военную, вооруженную защиту – слава Богу, есть кому защищать, и состояние Вооруженных сил сегодня дает уверенность в том, что силой Россию не возьмешь». Он подчеркнул, что главная опасность для нации – внутренняя неспособность отстаивать духовные ценности и самобытность, что в прошлом приводило к тяжелым последствиям.
Патриарх Кирилл также отметил важность духовной составляющей национального единства и подчеркнул роль любви к Отечеству, верности стране и традициям как основы силы народа.
Ранее председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил о необходимости увеличить численность военных священников в армии до 1,5-2 тыс. человек. На реализацию такого увеличения, по его словам, потребуется до десяти лет.