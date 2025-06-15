Патриарх Кирилл оценил мощь и готовность Вооруженных сил России

Патриарх Кирилл заявил о неуязвимости России для силового захвата

Tекст: Елизавета Шишкова

Состояние Вооруженных сил России дает уверенность в том, что силой страну не возьмешь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, передает РИА «Новости».

Он отметил, что исторически тяжелые последствия для страны наступали тогда, когда Россия теряла способность защищать свою веру и самобытность, а не только территорию или военную мощь.

Патриарх призвал: «Крепите веру православную, любите свою Родину, будьте способны защищать ее. В первую очередь я не имею в виду военную, вооруженную защиту – слава Богу, есть кому защищать, и состояние Вооруженных сил сегодня дает уверенность в том, что силой Россию не возьмешь». Он подчеркнул, что главная опасность для нации – внутренняя неспособность отстаивать духовные ценности и самобытность, что в прошлом приводило к тяжелым последствиям.

Патриарх Кирилл также отметил важность духовной составляющей национального единства и подчеркнул роль любви к Отечеству, верности стране и традициям как основы силы народа.

Ранее председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил о необходимости увеличить численность военных священников в армии до 1,5-2 тыс. человек. На реализацию такого увеличения, по его словам, потребуется до десяти лет.