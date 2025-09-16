Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.12 комментариев
Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
Британская газета Times заявила, что Индия перешла «красную черту», направив военных для участия в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».
«Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.
Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».
Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».
Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».
Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.