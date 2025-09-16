  • Новость часаПВО сбила 24 украинских беспилотника над Курской областью
    Полякам отказали в праве на симпатию к России
    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики
    Британия пригрозила применить силу против России
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля
    Американские военные посетили учения России и Белоруссии «Запад-2025»
    Туск сообщил о нейтрализации летевшего над зданиями правительства Польши дрона
    США отказались вводить пошлины против Китая за покупку российской нефти без Европы
    Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором экономики
    Испания, Италия, Британия и Швеция присоединились к операции «Восточный страж»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    12 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    22 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    37 комментариев
    16 сентября 2025, 01:26 • Новости дня

    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Times заявила, что Индия перешла «красную черту», направив военных для участия в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».

    «Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.

    Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».

    Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».

    Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.

    15 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»

    New York Times: Россия создала империю дронов

    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.

    Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.

    Комментарии (13)
    15 сентября 2025, 09:26 • Новости дня
    Глава МИД Китая прибыл в Польшу обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Глава МИД Китая решил в Польше обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита в Варшаву глава МИД Китая Ван И намерен обсудить с польскими властями вопрос закрытия границы с Белоруссией, через которую проходит основной поток китайских товаров в Европу, сообщил представитель МИД Польши.

    Министр иностранных дел Китая прибыл в Варшаву для обсуждения в том числе и ситуации на польско-белорусской границе, передает РИА «Новости».

    По сообщениям польских дипломатов, визит китайского министра сопровождается переговорами о возможном закрытии границы между Польшей и Белоруссией. Представитель МИД Польши сообщил, что этот вопрос будет поднят наряду с другими темами.

    Он отметил, что граница с Белоруссией играет важную роль для товарообмена между Россией и Китаем. Также представитель МИД заявил, что подавляющая часть товаров, прибывающих в Польшу и далее в Евросоюз из Белоруссии по железной дороге, имеет китайское происхождение.

    Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на пятницу якобы из соображений безопасности в связи с началом учений «Запад-2025».

    Граница между Польшей и Белоруссией была заблокирована забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Варшавы с эмоциями на фоне военных учений.

    Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» стартовали в пятницу и направлены на проверку готовности к обеспечению безопасности Союзного государства. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о проведении основных этапов учений на значительном удалении от границ с западными странами.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 21:38 • Новости дня
    Американские военные посетили учения России и Белоруссии «Запад-2025»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военные приняли участие в наблюдении за совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин лично приветствовал гостей, передает РБК.

    «Очень рады, что вы отозвались на наше приглашение. Все, что интересует, все покажем, что хотите», – заявил он. Среди делегации США был отмечен атташе по вопросам обороны при посольстве США подполковник Брайан Патрик Шуп.

    По данным агентства Reuters, появление американских военнослужащих на учениях стало неожиданным событием. Издание связывает это с возможным потеплением в отношениях между Минском и Вашингтоном.

    Напомним, 12 сентября совместные маневры «Запад-2025» белорусских и российских военных начались одновременно на нескольких полигонах, а также в Балтийском и Баренцевом морях.

    Минобороны Белоруссии подчеркивало оборонительный характер учений «Запад-2025».

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
    ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация выполнила очередную поставку новых Су-34, прошедших обязательные испытания, для нужд российского военного ведомства, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе Ростеха подчеркнули, что перед передачей техника прошла все необходимые наземные и летные заводские испытания.

    Представитель госкорпорации отметил, что Су-34 показал себя как надежная и эффективная машина, а военные летчики высоко оценивают маневренность и живучесть этих самолетов.

    На предприятиях ОАК увеличили производство Су-34 и сейчас осуществляют регулярные серийные поставки этой техники в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Су-34 отработали бомбометание и преодоление систем ПВО в ходе учений «Запад-2025». ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Су-34 совершил успешную посадку без шасси и остался целым.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 12:10 • Новости дня
    NYT сообщила об утрате Украиной преимущества в применении БПЛА

    NYT: Россия увеличила годовое производство БПЛА до 30 тыс. единиц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкий рост производства различных беспилотников в России стал причиной того, что Украина лишилась своего прежнего преимущества на поле боя, пишет американская газета The New York Times.

    Россия значительно увеличила производство беспилотников, что позволило ей ликвидировать прежнее преимущество Украины в использовании этой техники на поле боя, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    В начале конфликта российские войска применяли примерно 40 БПЛА разных типов за раз, теперь их число может превышать тысячу.

    Издание отмечает: «Резкий рост [применения БПЛА] стал результатом огромного скачка в производстве Россией ударных беспилотников». По данным The New York Times, массовые поставки, внедрение новых технологий и тактик создали для Украины серьезные проблемы, полностью изменив баланс сил.

    Газета оценивает, что сейчас Россия способна ежегодно выпускать около 30 тыс. БПЛА различных видов, а к 2026 году этот показатель может удвоиться. The New York Times утверждает, что вопрос производства беспилотников находится под личным контролем высшего руководства России, которое поставило задачу создать в стране «империю по производству БПЛА», мобилизуя государственные и частные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроны нанесли удары по украинской группировке в Изюме. The New York Times заявила о создании в России «империи дронов». Командир ВСУ сравнил украинскую систему ПВО с марлевым нижним бельем.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие

    Французские истребители Rafale с авиабазы Сен-Дизье прибыли на базу в Польше

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции НАТО Eastern Sentry.

    Французские боевые самолеты Rafale, способные нести ядерные боеголовки, переброшены на авиабазу в Миньске-Мазовецком, сообщает портал Defence-24.

    По данным издания, эскадрилья прибыла с 113-й авиабазы Сен-Дизье, где размещаются носители ядерного оружия. Портал отмечает, что на фотографиях с польской авиабазы не видно признаков присутствия ядерных боеголовок.

    Франция отправила три Rafale для защиты воздушного пространства восточного фланга НАТО в рамках операции Eastern Sentry. Эта миссия началась после консультаций по статье 4 Североатлантического договора, инициированных Польшей из-за инцидента с БПЛА.

    В ночь на 10 сентября в Польше было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, после чего польские военные уничтожили несколько объектов, идентифицированных как БПЛА. Российское Минобороны сообщило, что удар по территории Польши не планировался, а дальность использованных БПЛА не превышает 700 км. Российская сторона выразила готовность к консультациям по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные самолеты Германии были подняты в небо Румынии после нарушения воздушного пространства страны беспилотником. Польские и натовские истребители были подняты в небо из-за угрозы атак беспилотников с западных регионов Украины. Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу после инцидента с беспилотником.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    Военкомы на Украине избили пытавшегося спасти брата инвалида

    Сотрудники ТЦК в Стеблеве избили инвалида при мобилизации его брата

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Стеблев Черкасской области мужчина с инвалидностью третьей группы пострадал при попытке предотвратить насильственную мобилизацию своего брата.

    Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, ветеран ВСУ с инвалидностью третьей группы попытался вытащить брата из автобуса территориального центра комплектования, но был избит сотрудниками ТЦК, передает ТАСС.

    По его словам, мужчину, который перенес тяжелую операцию на шее, били ногами по шейному отделу и распыляли газ.

    Депутат утверждает, что военкоматы Украины действуют как карательные отряды, похищая, избивая и издеваясь даже над ветеранами. Он также заявил, что украинские власти покрывают подобные действия сотрудников ТЦК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Боратин Волынской области четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали у них оружие и открыли по ним огонь.

    Главного редактора закарпатского издания «Локатор-Медиа» Александра Пилипенко увезли в ужгородский военкомат после его расследований коррупции местных властей. В Запорожье сотрудники военкомата забрали на службу отца-одиночку прямо на блокпосту и оставили его семилетних детей без присмотра.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 10:03 • Новости дня
    Страны НАТО наблюдали за учениями «Запад-2025» в Белоруссии

    Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Борисовском полигоне представители 23 стран, включая США, Турцию и Венгрию, проследили за практическими действиями войск в рамках учений «Запад-2025», сообщило Минобороны Белоруссии.

    Представители 23 государств, в том числе трех стран – членов НАТО (США, Турция, Венгрия), наблюдают за совместными стратегическими учениями «Запад-2025» в Белоруссии, передает ТАСС.

    Как сообщили в Минобороны Белоруссии, в наблюдении принимают участие также представители трех международных организаций: Союзного государства, ОДКБ и СНГ, а также представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.

    В числе наблюдателей присутствуют военно-дипломатические представители из 17 иностранных государств, включая Азербайджан, Китай, Иран, Сербию, США, Туркменистан, Турцию, Перу и другие. В рамках учений проходит один из основных этапов с отработкой тактических эпизодов: нанесение огневого поражения противнику, применение БПЛА, действия танковых подразделений, удары FPV-дронов, противовоздушное прикрытие и эвакуация раненых и техники с использованием роботизированных платформ.

    Министерство обороны Белоруссии подчеркнуло, что страна выступает за укрепление международного мира и безопасности, осуждает использование военных конфликтов как средства достижения политических целей, а также придерживается принципов мирного урегулирования споров, равенства государств и невмешательства во внутренние дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с помощью БПЛА во время учений «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по наземным целям на этих маневрах. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 11:41 • Новости дня
    Морская авиация СФ уничтожила подлодку на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Баренцевом море экипажи морской авиации Северного флота провели учения по поиску и уничтожению условной атомной подводной лодки, сообщили в Минобороны России.

    В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» экипажи противолодочной авиации Северного флота обнаружили и уничтожили условную атомную подлодку, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В мероприятии участвовали самолеты дальней противолодочной авиации Ту-142 и Ил-38, а также корабельные вертолеты Ка-27М. Роль условного противника исполняла одна из атомных подлодок самого Северного флота.

    Самолеты выполнили сброс гидроакустических буев на заданном участке, что позволило создать акустическое поле и обнаружить цель. Информацию о местоположении цели передали вертолетам Ка-27М, которые продолжили ее отслеживать.

    После этого экипажи вертолетов сбросили практические бомбы по курсу подлодки, принудив экипаж к всплытию.

    Ранее белорусское минобороны сообщало, что представители 23 стран, включая США, Турцию и Венгрию, следили за практическими действиями войск в рамках учений «Запад-2025».

    Напомним, на этих учениях связисты провели линию связи с помощью БПЛА, экипажи Су-34 выполнили бомбометание по наземным целям, фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 14:41 • Новости дня
    Военные России и Белоруссии отработали маневры обороны на учениях

    Военные РФ и Белоруссии отработали маневренную оборону на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения России и Белоруссии применили тактику маневренной обороны и «танковую карусель» в ходе стратегических учений «Запад-2025».

    Об успешной отработке маневренной обороны российскими и белорусскими военными в рамках учений «Запад-2025» сообщило Минобороны, передает ТАСС.

    В ходе учений подразделения ПВО отражали воздушные удары и уничтожали условные высокоскоростные беспилотники при сильных радиопомехах. Коалиционные силы войск блокировали и устраняли незаконные вооруженные формирования и диверсионные группы.

    Дроны Supercam S350 применялись для поиска противника, а сбалансированная система огневого поражения – из ракетных войск, артиллерии и авиации – наносила удары по выявленным целям.

    Экипажи танков Т-72Б3М и Т-80БВМ атаковали с закрытых позиций и использовали тактику «танковой карусели», предполагающую поочередную стрельбу нескольких машин.

    В случае приближения противника на дистанцию ракетного удара расчеты противотанковых комплексов также поражали цели. Учения проходят на полигонах обеих стран и в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Ожидается участие оперативных групп ОДКБ, ШОС и других партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи морской авиации Северного флота провели учения в Баренцевом море по поиску и уничтожению условной атомной подводной лодки.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал политику Запада по отношению к Минску и Москве откровенно агрессивной и указал на минирование границы Польшей. На Борисовском полигоне представители 23 стран, среди которых США, Турция и Венгрия, проследили за действиями войск на учениях «Запад-2025».

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 10:26 • Новости дня
    Rheinmetall достиг соглашения о покупке судостроительной компании Naval Vessels Lurssen

    Rheinmetall достиг соглашения о покупке судостроительной Naval Vessels Lurssen

    Tекст: Мария Иванова

    Германский концерн Rheinmetall выходит на рынок военного судостроения, приобретая компанию Naval Vessels Lursse.

    Германский оборонный концерн Rheinmetall достиг соглашения о покупке военного подразделения судостроительной группы Lurssen – компании Naval Vessels Lurssen (NVL), сообщает ТАСС. В сделку войдут также дочерние предприятия NVL, а ее закрытие ожидается в начале 2026 года после получения одобрения антимонопольных органов. Сумма сделки не раскрывается.

    В Rheinmetall подчеркнули, что приобретение позволяет компании выйти на рынок военного судостроения и усилить позиции ведущего поставщика оборонных технологий в Германии и Европе.

    Глава концерна Армин Паппергер заявил: «В будущем мы станем значимым игроком на суше, на море, в воздухе и в космосе».

    NVL – частная судостроительная компания с четырьмя верфями на севере Германии и зарубежными представительствами. В компании работает около 2,1 тыс. человек, а объем продаж в 2024 году достиг 1 млрд евро. NVL считается одним из лидеров по разработке автономных морских надводных систем.

    Компания Rheinmetall остается крупнейшим оборонным предприятием Германии и активно поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву. Концерн также строит на Украине собственный завод по производству боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall Армин Паппергер призвал создать дешевые системы ПВО против дронов.

    Концерн Rheinmetall ранее пообещал Киеву поставить новые системы противодронной защиты Skyranger.

    Немецкая компания Rheinmetall начала рекламировать свою продукцию на презервативах.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 08:21 • Новости дня
    Морпехи Балтийского флота дали отпор десанту на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения морской пехоты Балтийского флота успешно отработали задачи противодесантной обороны на полигоне в Калининградской области во время учений, сообщили в Минобороны России.

    Учения прошли на полигоне Балтийского флота в Калининградской области, сообщает РИА «Новости».

    Морпехи в рамках стратегического учения «Запад-2025» были подняты по тревоге и совершили марш в район предполагаемой высадки десанта условного противника. Перед началом высадки корабли огневой поддержки противника нанесли артиллерийский удар по побережью, а затем удары бомбоштурмовой авиации выполнили вертолеты Ми-24.

    По прибытии на позиции морпехи подготовили местность к противодесантной обороне и инженерно оборудовали позиции. На втором этапе подразделения провели боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров БТР-82А по мишеням, имитировавшим десантные средства.

    В обороне побережья применялся боевой ракетно-пушечный комплекс «Бережок», который поразил мишень, изображавшую безэкипажный катер условного противника управляемой ракетой комплекса «Корнет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с использованием БПЛА на учениях «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по учебным целям в рамках этих же маневров. Фрегат «Адмирал Головко» поразил морскую цель ракетой «Циркон».

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 10:28 • Новости дня
    Лукашенко заявил об агрессивной политике Запада против России и Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает политику Запада по отношению к Минску и Москве откровенно агрессивной, указав на минирование границы Польшей.

    О недружественном и агрессивном отношении Запада к Белоруссии и России заявил Александр Лукашенко в интервью журналу «Разведчик», передает ТАСС.

    По его словам, прошедшие 80 лет с окончания Второй мировой войны не изменили восприятие Белоруссии и России как угрозы со стороны западных стран.

    «Подобные заявления – лицо общей политики Запада в отношении Беларуси и России. И самое печальное, что политика эта не меняется», – заявил Лукашенко.

    Он отметил, что Польша и страны Балтии в угоду НАТО проводят минирование границы с Белоруссией, выходя из Оттавской конвенции. Лукашенко назвал это попыткой давления на Минск.

    В то же время президент Белоруссии заявил, что пока не видит прямых военных угроз со стороны минирования границы Польшей, так как речь идет об оборонительном оружии. Он подчеркнул, что Белоруссия не намерена переходить границы соседних государств без приглашения и открыта к сотрудничеству с теми, кто этого хочет.

    Лукашенко также предупредил: в случае прямой угрозы ответ Белоруссии будет молниеносным, а у страны есть все необходимое, чтобы «нанести агрессору» неприемлемый ущерб. Он отметил, что проверять это не советует никому.

    Ранее Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на пятницу, ссылаясь на соображения безопасности в связи с началом учений «Запад-2025».

    Польские власти заблокировали границу забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    Варшава решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Польши с эмоциями, вызванными военными учениями.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 06:22 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений «Запад-2025»

    Замглавы Минобороны Белоруссии Науменко: Учения «Запад» являются оборонительными

    Tекст: Антон Антонов

    Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» сосредоточены на отработке оборонительных действий с применением опыта современных военных конфликтов, сообщил заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Науменко.

    «В рамках учения отрабатываются вопросы планирования и практического выполнения задач войсками (силами) при ведении сугубо оборонительных действий. В ходе отработки вопросов используется опыт современных конфликтов, который накоплен представителями Вооруженных сил Российской Федерации и обобщен Вооруженными силами Беларуси», – приводит слова Науменко РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отмечается полное взаимодействие между подразделениями на всех уровнях – от стратегического до тактического. По словам Науменко, современные боевые действия исключают массовые батальонные атаки на укрепления, сейчас востребованы иные подходы к выполнению задач на всех уровнях военного управления.

    На учениях уже отработаны действия по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, охране и обороне районов сосредоточения войск, а также их смене и прикрытию от воздушных угроз.

    На 227-м полигоне пройдут розыгрыши боевых эпизодов с применением всех доступных видов вооружения, авиации, штурмовых групп, беспилотников и новых эвакуационных платформ, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учение «Запад-2025» началось на территории Белоруссии 12 сентября. Маневры проводятся с целью проверки возможностей России и Белоруссии по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Для снижения напряженности место учений перенесли от западных границ Белоруссии вглубь страны. Численность участников учения уменьшили.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 06:57 • Новости дня
    На Балтийском флоте прошли учения по отражению атак БЭК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе маневров в рамках учений «Запад-2025» экипажи Балтийского флота отработали действия по уничтожению условных морских дронов, используя стрелковое оружие и РЭБ, сообщили в Минобороны России.

    Учения по отражению атак безэкипажных катеров условного противника прошли на Балтийском флоте, передает ТАСС. Маневры состоялись в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025» на базе Балтийского флота с участием экипажей кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров.

    В ходе тренировки личный состав получил задачу отразить нападение катеров, имитировавших типы «Лезвие» и «Зефир». После объявления тревоги военные отработали действия по обнаружению, сопровождению и уничтожению надводных целей.

    Для противодействия условным БЭК расчеты радиоэлектронной борьбы применили постановку помех. Итогом практической части стала стрельба из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и стрелкового оружия по целям.

    Всего в учениях задействовали более 10 кораблей и катеров, а также свыше 500 военнослужащих Балтийского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с помощью БПЛА на учениях «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по целям на этом учении. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    Комментарии (0)
    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    Политолог объяснил более 60% голосов у всех губернаторов на ЕДГ
    Цена золота обновила исторический максимум
    Крейсер «Адмирал Нахимов» успешно завершил этап заводских испытаний
    Участники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН
    Кадыров осудил Пугачеву за слова о Дудаеве

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации