Женщина в Новосибирске получила двое суток ареста за ругань на выборах

Tекст: Елизавета Шишкова

Кировский районный суд Новосибирска назначил двое суток административного ареста женщине за мелкое хулиганство, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел 14 сентября 2025 года возле избирательного участка № 1658 в лицее № 176 на улице Новогодняя. По данным суда, женщина пришла на участок с признаками опьянения и громко ругалась, не реагируя на замечания граждан.

В судебном заседании свидетель заявила: «Женщина, находясь в помещении лицея № 176 с явными признаками опьянения, выражалась нецензурной бранью». Это подтвердили сотрудники полиции. На видеозаписи, изученной судом, правонарушительница во дворе лицея двигалась неуверенно и использовала мат даже в присутствии детей.

Суд назначил ей двое суток административного ареста. Женщина подтвердила достоверность видеозаписи и факт ругани, однако просила прекратить дело из-за, по ее мнению, отсутствия состава правонарушения. В пресс-службе добавили, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за хулиганство и употребление спиртного в общественных местах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что выборы завершились успешно, а итоги показывают сплочение граждан вокруг курса президента.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что ЦИК не получила жалоб, требующих выноса на заседание.

Элла Памфилова также заявила, что серьезных нарушений во время Единого дня голосования не зафиксировано и выборы «прошли довольно спокойно».