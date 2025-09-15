Российские дроны начали бить по украинской группировке в Изюме

Tекст: Алексей Дегтярев

Дроноводы ВС России начали бить по украинским военным в Изюме, сказал собеседник ТАСС.

Источник пояснил, что российские беспилотники установили контроль над логистикой ВСУ в самом Изюме и его окрестностях.

Напомним, боевики ВСУ в Изюме начали заселяться в жилые дома без разрешения владельцев, их присутствие приводит к регулярным случаям беспорядка и разбоя.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что продвижение российских сил на Краснолиманском направлении осложнило для ВСУ ротацию и подвоз боеприпасов по дороге Славянск – Изюм.