Пушилин заявил об успехах ВС России на всех направлениях в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России отодвигают противника на линии фронта по всем направлениям в ДНР, передает РИА «Новости».

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил: «Ситуация была достаточно непростая, но тем не менее мы видим, что на линии фронта наши подразделения продолжают отодвигать противника. Причем это происходит практически по всем направлениям».

Пушилин подчеркнул, что группировка войск «Восток» освободила три населенных пункта на территории Днепропетровской области. По его словам, расширяется плацдарм и создается буферная зона у границы, а ранее эта группировка освободила весь юг республики в зоне своей ответственности, пишет ТАСС.

Он отметил, что на Добропольском направлении значительно увеличивается зона контроля, а стремительные действия российских войск создали серьезные проблемы для логистики противника, а также мешают ротации и поставкам боеприпасов. Пушилин особо обратил внимание на ухудшение логистической ситуации противника и на севере республики, где теперь дороги для снабжения ВСУ ограничены.

Пушилин добавил, что продвижение российских сил на Краснолиманском направлении осложнило для ВСУ ротацию и подвоз боеприпасов по дороге Славянск – Изюм.

