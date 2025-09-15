Пушилин заявил об успехах ВС России на всех направлениях в ДНР

  • Новость часаМедведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной»
    Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли
    Названы главные тренды современных выборов в России
    Варшава признала отсутствие взрывчатки на перехваченных над Польшей беспилотниках
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    Избран губернатор Курской области
    У ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    В Польше заговорили о создании бесполетной зоны над Украиной
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    Коллегия судей рекомендовала Краснова на пост главы Верховного суда
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    35 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    15 комментариев
    15 сентября 2025, 10:21 • Новости дня

    Пушилин заявил об успехах ВС России на всех направлениях в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о значительном продвижении российских войск на фронте, особенно отличилась группировка «Восток», освободившая три населенных пункта в Днепропетровской области.

    Вооруженные силы России отодвигают противника на линии фронта по всем направлениям в ДНР, передает РИА «Новости».

    Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил: «Ситуация была достаточно непростая, но тем не менее мы видим, что на линии фронта наши подразделения продолжают отодвигать противника. Причем это происходит практически по всем направлениям».

    Пушилин подчеркнул, что группировка войск «Восток» освободила три населенных пункта на территории Днепропетровской области. По его словам, расширяется плацдарм и создается буферная зона у границы, а ранее эта группировка освободила весь юг республики в зоне своей ответственности, пишет ТАСС.

    Он отметил, что на Добропольском направлении значительно увеличивается зона контроля, а стремительные действия российских войск создали серьезные проблемы для логистики противника, а также мешают ротации и поставкам боеприпасов. Пушилин особо обратил внимание на ухудшение логистической ситуации противника и на севере республики, где теперь дороги для снабжения ВСУ ограничены.

    Пушилин добавил, что продвижение российских сил на Краснолиманском направлении осложнило для ВСУ ротацию и подвоз боеприпасов по дороге Славянск – Изюм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о подготовке украинских военных к уличным боям в Красноармейске. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил армии Украины в район Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин отметил успехи российских подразделений под Красным Лиманом, указав на освобождение Торского и продвижение к соседним населенным пунктам.

    14 сентября 2025, 14:36 • Новости дня
    На Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    На Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    @ Dmitri Tovstonog/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ремонт, который проводился на Трипольской ТЭС в Киевской области в течение года, оказался бесполезным из-за сильных повреждений станции 8 сентября, сообщил депутат Верховной рады, член профильного комитета Сергей Нагорняк.

    По его словам, восстановительные работы на Трипольской ТЭС, крупнейшем объекте Киевской области, оказались напрасными, передает ТАСС. Нагорняк в эфире телеканала «Киев 24» сообщил: «Трипольская ТЭС... Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку». По его словам, 8 сентября ТЭС была сильно повреждена.

    Украинские СМИ информировали о взрывах в районе станции в этот день. После этого в Киеве и области наблюдались перебои с электроснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 8 сентября была атакована Трипольская ТЭС. В Киеве после ночных взрывов зафиксировали перебои с электроснабжением.

    Комментарии (16)
    15 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»

    New York Times: Россия создала империю дронов

    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.

    Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.

    Комментарии (17)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 05:51 • Новости дня
    Najwyzszy Czas: Польша не смогла ответить на аргументы Небензи
    Najwyzszy Czas: Польша не смогла ответить на аргументы Небензи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Польские политики не смогли опровергнуть высказывания постпреда России при ООН Василия Небензи о невозможности нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, пишет Najwyzszy Czas.

    Как подчеркнула Najwyzszy Czas, польские политики не смогли предоставить аргументированные возражения. «Вместо этого (они) обрушились с оскорблениями в адрес России», – приводит РИА «Новости» текст публикации.

    Небензя, комментируя инцидент с беспилотниками над территорией Польши, подчеркнул, что дальность действия российских беспилотников не позволяет им достичь ее территории, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа. Польские власти заявили, что сбили над страной «опасные» дроны, назвали их «российскими», но не представили никаких доказательств.


    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 09:44 • Новости дня
    Российские войска вышли на восточную окраину Константиновки

    Кимаковский сообщил о входе ВС России на восточную окраину Константиновки

    Российские войска вышли на восточную окраину Константиновки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских войск приступили к удержанию позиций в жилом секторе на восточных подступах к Константиновке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, штурмовые группы Вооруженных сил России вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил: «Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. ВСУ атаковали север Константиновки. ВС России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

    Комментарии (3)
    14 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода в Купянске

    Tекст: Ольга Иванова

    В трубопроводе города Купянска была замечена колючая проволока, которую разместили представители украинских военных.

    Украинское агентство УНИАН сообщило, что военнослужащие ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода в харьковском городе Купянск, передает РИА «Новости». По информации агентства, данный трубопровод якобы использовался российскими войсками для входа в город.

    В сообщении уточняется, что в сети появились кадры, на которых видно колючую проволоку, установленную в трубопроводе. Авторы публикации отметили, что речь идет о трубопроводе, проходящем через городскую территорию.

    Украинское агентство полагает, что подобные меры направлены на предотвращение проникновения российских военнослужащих.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 06:36 • Новости дня
    Посол России отклонил протест Румынии из-за беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев сообщил, что отверг предъявленный ему протест по поводу якобы нарушения российским беспилотником воздушных границ Румынии.

    По словам Липаева, в ходе встречи в МИД Румынии не было предоставлено ни одного конкретного, убедительного доказательства принадлежности летательного аппарата России, передает ТАСС

    «Ввиду отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата протест был отклонен как надуманный и необоснованный. Все факты указывают на то, что имела место очередная провокация киевского режима», – сказал он.

    Он объяснил, что Киев отчаянно пытается втянуть другие страны в военную авантюру против России, опасаясь военного поражения и ответственности за совершенные преступления.

    Липаев был вызван в румынский МИД, где ему передали протест и потребовали принять меры для предотвращения подобных случаев. В МИД Румынии произошедшее назвали нарушением суверенитета страны и выразили обеспокоенность возможным повторением инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что ВВС Румынии обнаружили беспилотный летательный аппарат в своем воздушном пространстве. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала инцидент с якобы российском беспилотником «безрассудной эскалацией».

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
    Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на выборах губернаторов в приграничных с Украиной регионах России лидируют действующие руководители регионов.

    Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз набирает 79,67% голосов после подсчета 30,01% протоколов, передает ТАСС.

    В Курской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн получает 86,80% голосов по итогам обработки 50,06% протоколов.

    В Ростовской области Юрий Слюсарь после подсчета 0,43% протоколов получает 96,77% голосов.

    В Краснодарском крае Вениамин Кондратьев получает 77,07% после обработки 0,73% протоколов.

    В Севастополе Михаил Развожаев набирает 82,12% после обработки 10% протоколов.

    На выборах в Белгородскую областную думу с 71,09% после обработки 3,6% протоколов лидирует «Единая Россия». В Воронежской областной думе партия набирает 89,81% после подсчета 0,29% протоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени, а последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.

    Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,97% голосов.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили опорный пункт элитного подразделения ВСУ «Скала»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Мариуполя группа российских штурмовиков успешно ликвидировала укрепленный опорный пункт элитного подразделения ВСУ «Скала», сообщил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ с позывным Гуруль.

    По его словам, российские военные в составе четырех человек уничтожили опорный пункт элитного украинского подразделения «Скала», передает ТАСС.

    По словам Гуруля, ранее другие подразделения не могли взять эту позицию. «Мы брали одну позицию, опорный пункт. Туда не могли пройти ни одна, ни вторая рота, ни другие подразделения. Мы зашли вчетвером скрытно, отработали. Уничтожили. Нам сказали, это было подразделение «Скала», – заявил он.

    В составе уничтоженной группы, по информации военного, находились иностранные наемники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили большое число бойцов элитного подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра».

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 04:14 • Новости дня
    Каллас назвала инцидент с дроном в Румынии «безрассудной эскалацией»
    Каллас назвала инцидент с дроном в Румынии «безрассудной эскалацией»
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения о якобы российском беспилотнике, который влетел в воздушное пространство Румынии.

    «Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Каллас в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) подчеркнула, что выражает поддержку Румынии. Она заявила, что находится в постоянном контакте с румынским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынское министерство национальной обороны заявило, что воздушное пространство страны было нарушено якобы российским дроном. При этом в Бухаресте не предоставили доказательств российского происхождения беспилотника.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Гладков сообщил об атаке дронов на дома и авто в Шебекино

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки дронов в Шебекино пострадали фасады квартир и автомобили, а также зафиксированы повреждения в ряде сел области.

    Информация о ночной атаке украинских дронов по Белгородской области опубликована в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова. В городе Шебекино беспилотник поразил многоквартирный дом, нарушив целостность фасада и остекления двух квартир, а также повредил легковой автомобиль. Второй FPV-дрон ударил по грузовику. В Белгороде от падения обломков сбитого дрона разбилось лобовое стекло машины.

    Гладков уточнил, что в селе Муром Шебекинского округа с беспилотников были сброшены взрывные устройства. В селе Бессоновка дрон вызвал пожар на крыше социального объекта, еще один FPV-дрон поразил сельхозпредприятие. В селе Замостье Грайворонского округа после двух атак дронов повреждены жилой дом, два автомобиля и социальный объект.

    По словам губернатора, в хуторе Рябики Валуйского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома, в Леоновке пробита крыша частного дома, а в Кургашках взрыв повредил остекление и забор домовладения. В селе Коновалово Волоконовского района два FPV-дрона нанесли удары. В хуторе Хуторище дрон повредил сельскохозяйственную технику. Пострадавших в результате атак не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 13:00 • Новости дня
    Пушилин сообщил об охвате ВСУ в красноармейско-дмитровской агломерации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска укрепляют позиции на днепропетровском направлении и ведут охват подразделений ВСУ в районе красноармейско-дмитровской агломерации, сопровождая действиями городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Как сообщил Пушилин, российские войска продолжают продвижение на днепропетровском и краснолиманском направлениях, передает ТАСС. Он отметил, что группировка войск «Восток» полностью освободила южную часть республики и теперь укрепляет позиции на территории Днепропетровской области, освобождая населенные пункты и создавая зоны безопасности.

    Пушилин подчеркнул, что взаимодействие между соединениями позволяет оказывать поддержку на соседних направлениях, что способствует более эффективному наступлению. По его словам, на краснолиманском направлении идут городские бои, и здесь быстро добиться успеха не получится, однако наблюдается постепенный охват ВСУ в красноармейско-дмитровской агломерации.

    «Кроме городских боев мы видим постепенный охват, причем красноармейско-дмитровской агломерации», – заявил Пушилин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о том, что ВСУ готовятся к уличным боям в Красноармейске. ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в этом городе. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ под Красноармейск.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 03:27 • Новости дня
    Трамп назвал санкции Европы против России недостаточно жесткими

    Трамп: Санкции Европы против России являются недостаточно жесткими

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские санкции против России, отметив, что они недостаточно жесткие.

    Трамп выразил мнение, что санкции «недостаточно жесткие», поскольку страны Европы продолжают закупать российские энергоресурсы. «Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Не стоит ожидать от нас, что мы будем действовать на полную, а Европа будет покупать у России нефть», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Говоря о диалоге между лидерами России и Украины, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский «ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом».

    Трамп допускает, что все переговоры об урегулировании конфликта на Украине придется вести ему самому. Он считает, что переговоры Путина и Зеленского в рамках трехсторонней встречи с участием США состоятся относительно скоро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России. Он отметил, что такие меры возможны только при условии, если все страны НАТО согласятся действовать совместно и полностью прекратят закупать российскую нефть.

    Комментарии (425)
    14 сентября 2025, 20:39 • Новости дня
    Пушилин сообщил о боях в пяти поселениях под Красным Лиманом

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения России ведут ожесточенные столкновения в районах сразу пяти населенных пунктов под Красным Лиманом, уделяя особое внимание охвату украинской группировки.

    Российские подразделения ведут ожесточённые бои сразу в пяти населенных пунктах под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, особо интенсивные столкновения идут в районе Родинского и Удачного, а также продолжается охват группировки ВСУ в Красноармейско-димитровской агломерации. Он уточнил, что городские бои идут также в Муравке, Молодецком и Чунишино.

    Пушилин сообщил, что командование украинских войск перебрасывает дополнительные резервы к Золотому Колодезю на добропольском направлении. По его словам, в районе населённых пунктов Новый Шахов и Золотой Колодезь продолжаются бои, однако российские бойцы «перемалывают подразделения противника».

    На константиновском участке фронта российские части берут в охват группировку ВСУ в районе Клебан-Бык и Александро-Шультино, заявил Пушилин. Он отметил, что противник пытается атаковать малыми штурмовыми группами и применяет дроны, однако эти действия блокируются российскими подразделениями.

    Также глава ДНР сообщил об уничтожении двух крупных пунктов управления беспилотниками противника на этом направлении. По его словам, ситуация на фронте остаётся напряженной, российские силы продолжают наступательные действия по нескольким направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска укрепляют позиции на днепропетровском направлении. Подразделения российских сил ведут охват украинских военных в районе красноармейско-дмитровской агломерации. Бои в этих районах сопровождаются городскими столкновениями.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 240 военных в зоне работы группировки «Запад»
    ВСУ потеряли более 240 военных в зоне работы группировки «Запад»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства подчеркнули: «Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны».

    Удары были нанесены в районах населенных пунктов Яровая, Татьяновка и Кировск в ДНР, а также Глушковка и Боровая в Харьковской области. Среди уничтоженной техники отмечаются танк, боевая бронированная машина, 25 автомобилей и два артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм гаубицу М-777. Кроме того, ликвидированы две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США), семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Группировка войск «Север» атаковала подразделения ВСУ в Сумской области, нанеся поражение механизированным и десантно-штурмовым бригадам в населенных пунктах Андреевка, Садки, Кондратовка, Павловка и Алексеевка. Потери ВСУ на этом направлении составили до 170 человек, уничтожены танк, четыре бронированные машины, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия, а также две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов.

    На южном направлении российские военные заняли более выгодные позиции, разбив формирования ВСУ в районах населенных пунктов Степановка, Краматорск, Северск, Пазено и Дружковка в ДНР. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и четыре орудия. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР, нанеся поражение ряду украинских бригад и полков в районах Димитрова, Красноармейска, Родинского, Муравки и Новопавловки. Потери украинской стороны достигли 450 человек, уничтожены пять бронированных машин, семь автомобилей и артиллерийское орудие. На восточном направлении ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, три бронированные машины и 14 автомобилей.

    В Запорожской и Херсонской областях войска РФ нанесли удары по механизированным частям, бригадам береговой обороны и нацгвардии ВСУ. Потери противника составили свыше 45 человек, уничтожены боевая машина и шесть автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, уточнили в Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по центрам подготовки операторов БПЛА, а также по местам дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, ракету системы HIMARS и 361 беспилотник самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, более 84 тыс. беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, свыше 25 тыс. танков и бронемашин, почти 1,6 тыс. реактивных систем, более 29,5 тыс. артиллерийских орудий и почти 42 тыс. единиц специальной техники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные с помощью беспилотников выявили и уничтожили артиллерийские позиции украинских войск на Константиновском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Подразделения ВС сумели взломать вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. За сутки украинские войска потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 22:50 • Новости дня
    Медведев заявил о проведении выборов в России «в боевых условиях»

    Медведев: Выборы в России проходят в боевых условиях

    Медведев заявил о проведении выборов в России «в боевых условиях»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в России проходят фактически в боевых условиях практически по всей стране, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    «Наши выборы проходят в, по сути, боевых условиях, и не только на территориях тех субъектов, где, по сути, передний край, где есть линия боевого соприкосновения или которые достаточно близко находятся от нее. Практически по всей территории страны», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

    Он отметил, что участие ветеранов специальной военной операции в выборах является значимым, а их способность вести за собой людей доказана как на фронте, так и в гражданской жизни.

    Он также назвал участие жителей Курской области в голосовании в нынешней ситуации в регионе актом гражданского мужества. Он подчеркнул, что населенные пункты региона, которые сейчас опустели, должны быть возрождены. «Сделаем и это», – отметил Медведев.

    Медведев заявил, что исполнение предвыборных обязательств – ключевой фактор будущих побед «Единой России». Медведев напомнил о необходимости не утратить доверие граждан, подчеркнув, что «рейтинги, тем более победа» на выборах, важны, «но еще важнее – не растерять тот кредит доверия, который граждане нашей страны оказали» депутатам и главам регионов. Он добавил, что власть «начинается» на муниципальном и региональном уровнях, и что стабильное функционирование органов власти критически важно для государства. Кандидаты от «Единой России» выступили весьма достойно на выборах в ЕДГ, сказал он.

    «Страна не может существовать без власти… Если власть начинает «сыпаться» – быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы», – сказал Медведев.

    Он отметил, что доверие избирателей – результат большой работы партии и курса, проводимого президентом России Владимиром Путиным. Медведев поблагодарил российских избирателей, которые голосуют на выборах и тем самым укрепляют страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, и избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени.

    Комментарии (0)
