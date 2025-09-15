Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.3 комментария
ФСБ и СК выявили ОПГ, спонсировавшую ВСУ
В Московской, Самарской и Ленинградской областях пресечена деятельность микрокредитной группировки, выводившей миллиарды рублей из страны, часть средств направлялась на поддержку ВСУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ и официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Задержаны пятеро членов группы, гражданин Латвии, который был бенефициаром международного холдинга и организатором схемы, объявлен в международный розыск, указали в ведомствах, передает ТАСС.
Участники группировки совершили около 500 банковских переводов, общая сумма которых превысила 2,5 млрд рублей. Деньги выводились с помощью микрокредитных организаций, находившихся в Москве, Самаре и Петербурге, в пользу иностранной фирмы по фиктивным договорам займа.
Двое обвиняемых регулярно переводили средства в иностранной валюте и обеспечивали транспорт для поддержки украинских вооруженных формирований, который применяли для террористической деятельности на территории России. По данным следствия, преступная схема действовала с 2022 по 2024 год.
Всем задержанным предъявлены обвинения по статьям о незаконных валютных операциях, обороте средств платежей и содействии террористической деятельности. Всем фигурантам избраны меры пресечения.
Ранее в России заподозрили владельцев сотового оператора ООО «Ланта» в поддержке, в том числе финансовой, украинских вооруженных террористических формирований.
До этого источники сообщали, что уже ликвидированная американская структура USAID спонсировала запрещенные в России террористические организации «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России».