ФСБ и СК выявили ОПГ, спонсировавшую ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержаны пятеро членов группы, гражданин Латвии, который был бенефициаром международного холдинга и организатором схемы, объявлен в международный розыск, указали в ведомствах, передает ТАСС.

Участники группировки совершили около 500 банковских переводов, общая сумма которых превысила 2,5 млрд рублей. Деньги выводились с помощью микрокредитных организаций, находившихся в Москве, Самаре и Петербурге, в пользу иностранной фирмы по фиктивным договорам займа.

Двое обвиняемых регулярно переводили средства в иностранной валюте и обеспечивали транспорт для поддержки украинских вооруженных формирований, который применяли для террористической деятельности на территории России. По данным следствия, преступная схема действовала с 2022 по 2024 год.

Всем задержанным предъявлены обвинения по статьям о незаконных валютных операциях, обороте средств платежей и содействии террористической деятельности. Всем фигурантам избраны меры пресечения.

Ранее в России заподозрили владельцев сотового оператора ООО «Ланта» в поддержке, в том числе финансовой, украинских вооруженных террористических формирований.

До этого источники сообщали, что уже ликвидированная американская структура USAID спонсировала запрещенные в России террористические организации «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России».