«Коммерсанът»: Оператора связи заподозрили в финансировании украинских террористов

Tекст: Алексей Дегтярев

Ответчиками выступают Александр Зайцев, его супруга Маргарита, Александр Васильев и болгарская ассоциация For free Russia association, пишет «Коммерсантъ».

По версии Генпрокуратуры, Зайцев и Васильев с 2009 года владеют крупной телекоммуникационной компанией «Ланта», обслуживающей более 50 тыс. абонентов, включая оборонные предприятия и коммерческие структуры. Уставной капитал разделен между Зайцевым (51%) и Васильевым (49%), а ежегодная выручка превышает 1,1 млрд рублей.

По версии следствия, после 2014 года Зайцевы поддержали новые власти на Украине и санкционный режим, а также участвовали в деятельности признанного экстремистским ФБК* (запрещено в России). В 2017 году Зайцевы переехали в Болгарию и стали сооснователями ассоциации For free Russia association, которую власти считают инструментом по дискредитации России.

Отмечается, что Александр Зайцев публично осудил действия российской армии после начала спецоперации на Украине.

По данным Генпрокуратуры, через ООО «Ланта» и другие активы Зайцевы якобы финансировали ВСУ, а также организации «Айдар», «Легион Свобода России» и «Русский добровольческий корпус», признанные в России террористическими и запрещенные. В 2024 году на средства Зайцевых для «Легиона Свобода России» приобрели автомобильную технику на сумму свыше 24 млн рублей, а Маргарита Зайцева организовала аукционы, поддержавшие украинские националистические формирования.

Также, по версии ведомства, Зайцевы и Васильев легализовали крупные суммы через подконтрольные отели и торговые центры, а нахождение оператора связи под контролем экстремистского объединения, по мнению прокуроров, угрожает информационной безопасности России.

При этом гендиректор «Ланты» Александр Васильев заявил, что впервые услышал об иске от журналиста и уведомлений не получал.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что спонсировавшие украинскую армию компании стали врагами Российской Федерации.

В мае 2024 года ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ.