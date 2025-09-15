Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?30 комментариев
Минниханов получил 88,5% голосов после подсчета 90% протоколов
Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов получает 88,5% голосов после подсчёта более 90% протоколов на выборах руководителя республики.
По данным информационного центра ЦИК, после обработки 90,07% избирательных протоколов действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, представляющий «Единую Россию», набрал 88,5% голосов, передает ТАСС. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов с 4,86%. Третьим идет представитель ЛДПР Руслан Юсупов – 3,99%. Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» получил 1,82%. Итоги голосования опубликованы на онлайн-табло в информационном центре ЦИК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также избраны губернаторы Камчатского края, Еврейской автономной области, Курской области, Свердловской области, Архангельской области, Брянской области, Пермского края, Севастополя, Ленинградской области и Оренбургской области.