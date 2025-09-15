Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?30 комментариев
Дрозденко победил на выборах губернатора Ленинградской области
По итогам обработки ЦИК 100% протоколов, Александр Дрозденко, который сейчас возглавляет Ленинградскую область, побеждает на губернаторских выборах в регионе.
Дрозденко, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 84,21% голосов. Кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев получил 6,69% голосов. Игорь Новиков от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» набрал 3,02%. За председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича проголосовали 2,65% избирателей, выдвинутый партией «Зеленые» Сергей Лисовский получил 2,20%, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также подсчет голосов завершен на выборах главы Камчатского края, Еврейской автономной области, Курской области, Свердловской области, Архангельской области, Брянской области и Пермского края, а также на выборах губернатора Севастополя.