Развожаев получил свыше 81% голосов на выборах губернатора Севастополя
Действующий глава Севастополя Михаил Развожаев одержал победу на выборах губернатора, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК после обработки 100% протоколов.
Развожаев, выдвинутый партией «Единая Россия», получил 81,72% голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Илья Журавлев, за которого проголосовали 5,75% избирателей. Кандидат от КПРФ Геннадий Кушнир получил 3,91%, выдвинутая партией «Новые люди» Ирина Салина – 3,54%. Представитель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Круглов набирает 3,29%, передает ТАСС.
