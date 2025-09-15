Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?30 комментариев
Солнцев одержал победу на выборах губернатора Оренбургской области
В Оренбургской области завершилась обработка протоколов на выборах губернатора, врио главы региона Евгений Солнцев одержал победу по итогам голосования, сообщает избирательная комиссия Оренбургской области.
Солнцев, кандидат от партии «Единая Россия», получил 83,85% голосов избирателей, передает ТАСС.
Денис Батурин, кандидат от КПРФ, набрал 5,93% голосов. Рамиль Гафаров, выдвинутый партией «Коммунисты России», получил 3,29%. Оксана Набатчикова, выдвинутая партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», получила 2,99%. Карина Салихова, представитель партии «Новые люди», набрала 2,41% голосов.
Явка на выборах составила 49,37%, участие в голосовании приняли 743978 избирателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также избраны губернаторы Камчатского края, Еврейской автономной области, Курской области, Свердловской области, Архангельской области, Брянской области и Пермского края, Севастополя и Ленинградской области.