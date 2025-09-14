Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?15 комментариев
Памфилова назвала организаторов взрыва в Орловской области террористами
Организаторы взрыва на железнодорожных путях в Орловской области, в результате которого погибли сотрудники Росгвардии, являются террористами и «бандеро-гестаповцами», заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что действия виновных нельзя назвать иначе, отметив: «Согласитесь, что это бандеро-гестаповцы. Террористы, которые уже по уши в крови», передает ТАСС.
Во время сессии по наблюдению за выборами председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что столкнулась с последствиями инцидента лично. Она рассказала, что была вынуждена ждать отправления поезда около 12 часов из-за ЧП на железной дороге Орловской области.
Булгакова охарактеризовала произошедшее как террористический акт, направленный против гражданского населения. По ее словам, поезд, на котором она ехала, перевозил жителей Орловской, Курской и Белгородской областей в Москву.
Ранее сообщалось, что из-за изменения маршрута через Орловскую область движение 17 пассажирских поездов задерживается, а ожидающих более четырех часов обеспечивают питанием. В воскресенье железнодорожное движение по одному пути на перегоне Малоархангельск – Глазуновка Орловской области возобновили в реверсивном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства. При взрыве на этом участке погибли сотрудники Росгвардии. Позднее третий раненый росгвардеец скончался.