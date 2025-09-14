Памфилова назвала организаторов взрыва в Орловской области террористами

Tекст: Дарья Григоренко

Она подчеркнула, что действия виновных нельзя назвать иначе, отметив: «Согласитесь, что это бандеро-гестаповцы. Террористы, которые уже по уши в крови», передает ТАСС.

Во время сессии по наблюдению за выборами председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что столкнулась с последствиями инцидента лично. Она рассказала, что была вынуждена ждать отправления поезда около 12 часов из-за ЧП на железной дороге Орловской области.

Булгакова охарактеризовала произошедшее как террористический акт, направленный против гражданского населения. По ее словам, поезд, на котором она ехала, перевозил жителей Орловской, Курской и Белгородской областей в Москву.

Ранее сообщалось, что из-за изменения маршрута через Орловскую область движение 17 пассажирских поездов задерживается, а ожидающих более четырех часов обеспечивают питанием. В воскресенье железнодорожное движение по одному пути на перегоне Малоархангельск – Глазуновка Орловской области возобновили в реверсивном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства. При взрыве на этом участке погибли сотрудники Росгвардии. Позднее третий раненый росгвардеец скончался.