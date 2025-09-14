Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.11 комментариев
Из-за изменения маршрута в Орловской области задержались 17 поездов
Из-за изменения маршрута через Орловскую область движение 17 пассажирских поездов задерживается, а ожидающих более четырёх часов обеспечивают питанием.
О задержке семнадцати пассажирских поездов на территории Орловской области сообщила Федеральная пассажирская компания в телеграм-канале, передает ТАСС. Изменение маршрута движения привело к опозданию поездов, следующих в направлениях Москва, Петербург, Белгород, Адлер, Минеральные Воды, Курск, Кисловодск, Анапа и Калининград. В их числе оказались поезда №742 Белгород – Москва, №30 Белгород – Санкт-Петербург, №82 Белгород – Санкт-Петербург, №84 Адлер – Москва, №106 Орел – Москва, №72Белгород – Москва, №76 Белгород – Москва, №566 Минеральные Воды – Москва, №143 Москва – Кисловодск, №119 Санкт-Петербург – Белгород, №359 Калининград – Адлер, №75 Москва – Белгород, №71 Москва – Белгород, №109 Москва – Анапа, №535 Смоленск – Анапа,№105 Москва – Курск, №83 Москва – Адлер. Пассажиров, чьи поезда задерживаются свыше четырех часов, обещали обеспечить питанием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства. При взрыве на этом участке погибли сотрудники Росгвардии. Позднее третий раненый росгвардеец скончался.