На перегоне Малоархангельск – Глазуновка запустили движение поездов по одному пути

Tекст: Дарья Григоренко

В МЖД пояснили, что пропуск поездов осуществляется в обе стороны, пока продолжаются восстановительные работы, передает РИА «Новости».

Железнодорожники завершили первоочередные мероприятия и продолжают восстанавливать инфраструктуру на втором пути. Для этих работ были заранее подготовлены необходимые ресурсы. В МЖД отмечают, что принимаются максимальные усилия для скорейшего запуска движения по обоим направлениям.

Ранее сообщалось, что из-за изменения маршрута через Орловскую область движение 17 пассажирских поездов задерживается, а ожидающих более четырех часов обеспечивают питанием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства. При взрыве на этом участке погибли сотрудники Росгвардии. Позднее третий раненый росгвардеец скончался.