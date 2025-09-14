Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?13 комментариев
На перегоне Малоархангельск – Глазуновка запустили движение поездов по одному пути
Железнодорожное движение по одному пути на перегоне Малоархангельск – Глазуновка Орловской области возобновили в реверсивном режиме, сообщили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
В МЖД пояснили, что пропуск поездов осуществляется в обе стороны, пока продолжаются восстановительные работы, передает РИА «Новости».
Железнодорожники завершили первоочередные мероприятия и продолжают восстанавливать инфраструктуру на втором пути. Для этих работ были заранее подготовлены необходимые ресурсы. В МЖД отмечают, что принимаются максимальные усилия для скорейшего запуска движения по обоим направлениям.
Ранее сообщалось, что из-за изменения маршрута через Орловскую область движение 17 пассажирских поездов задерживается, а ожидающих более четырех часов обеспечивают питанием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства. При взрыве на этом участке погибли сотрудники Росгвардии. Позднее третий раненый росгвардеец скончался.