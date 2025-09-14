Tекст: Ольга Иванова

Два взрыва прогремели в небе над Донецком, передает корреспондент РИА «Новости2. По словам очевидцев, звуки раздались в центре города, что вызвало обеспокоенность среди жителей.

Как отмечает агентство, в небе остался характерный след, который указывает на работу системы противовоздушной обороны. Официальных данных о пострадавших или возможных разрушениях на данный момент нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, район Республиканского травматологического центра в Донецке подвергся атаке со стороны ВСУ.