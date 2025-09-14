  • Новость часаНа Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    Грузию начинает воротить от НАТО
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    Сожительство с трансгендером назвали ключом к мотиву убийцы Чарли Кирка
    Путин наградил Медведева орденом
    На выборах в России проголосовали более 16 млн человек
    Политолог оценил массовые протесты в Лондоне
    Бербок заявила о размещении миротворцев ООН на Украине
    Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии
    Названы возможные потери Запада от конфискации российских активов
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    14 сентября 2025, 15:41 • Новости дня

    Два взрыва прогремели в небе над Донецком

    Tекст: Ольга Иванова

    В центре Донецка жители услышали два мощных взрыва, после которых в небе остался характерный след от работы системы противовоздушной обороны.

    Два взрыва прогремели в небе над Донецком, передает корреспондент РИА «Новости2. По словам очевидцев, звуки раздались в центре города, что вызвало обеспокоенность среди жителей.

    Как отмечает агентство, в небе остался характерный след, который указывает на работу системы противовоздушной обороны. Официальных данных о пострадавших или возможных разрушениях на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, район Республиканского травматологического центра в Донецке подвергся атаке со стороны ВСУ.

    13 сентября 2025, 18:05 • Новости дня
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ

    Герой России Мосейко: Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ

    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе ночного штурма российские военнослужащие вместе с украинскими солдатами оказались в одном окопе, где провели целый день до эвакуации.

    Историю необычного столкновения российских и украинских военнослужащих рассказал Герой России Евгений Мосейко в интервью  «Российской газете».

    По его словам, подразделение российских бойцов ворвалось ночью в окоп, занятый украинскими военными, где начался контактный бой в полной темноте. Некоторым украинским солдатам удалось скрыться, однако утром в укрытии остались двое военнослужащих ВСУ.

    Мосейко отметил, что пленным украинцам оказали первую помощь и предоставили теплую одежду. Все участники событий, как российские, так и украинские военные, провели целый день в одном окопе, ожидая темноты для эвакуации пленных, чтобы избежать риска быть обнаруженными беспилотниками.

    Герой России подчеркнул, что в подобных условиях проявлять агрессию к противнику бессмысленно. «Не поверите, но на передовой нет слепой ненависти друг к другу, как транслируют в соцсетях», – заявил Мосейко.

    Ранее офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении.

    Комментарии (7)
    13 сентября 2025, 20:47 • Новости дня
    Ганчев сообщил о почти полном выводе ВСУ из Купянска

    Ганчев: ВСУ практически покинули Купянск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины практически покинули Купянск Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    В эфире телеканала «Соловьев Live» Ганчев сообщил, что российские штурмовые группы уже заходили в город и достигли его центра, передает ТАСС.

    «Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены. С передовых позиций они стараются, конечно, отходить. Понимают, что для них остаться в Купянске сейчас смерти подобно», – сказал он.

    Ганчев также отметил, что, по данным российских разведчиков, в Купянске по-прежнему находится значительное количество гражданских жителей.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города.

    Комментарии (3)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 02:26 • Новости дня
    В Киевской области в поезде сдетонировал боеприпас

    Пассажирский поезд в Киевской области пострадал из-за детонации боеприпаса

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе села Калиновка на железной дороге произошла детонация боеприпаса, из-за чего сотни людей были вынуждены покинуть поезд.

    Взрыв случился при перевозке боеприпаса в поезде в Киевской области, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в районе села Калиновка, где в этот момент по маршруту также следовал пассажирский поезд № 730 Харьков-Перемышль.

    «Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд № 730 Харьков-Перемышль.

    В результате взрыва была повреждена контактная сеть, что повлекло за собой аварийную остановку поезда из-за отсутствия напряжения», – передает агентство информацию украинских СМИ.

    Отмечается, что сотни пассажиров, находившихся в поезде, были эвакуированы в близлежащую лесополосу. По предварительной информации, погибшие или возгорание вагонов зафиксированы не были.

    Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва, уточнив, что на месте ЧП работают спасательные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Измаильском районе Одесской области произошли взрывы, в результате которых пострадали складские помещения. В Киевской области зафиксировали взрыв на нефтебазе, при этом режим воздушной тревоги не вводили.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 17:58 • Новости дня
    Британский эксперт заявил о возможной провокации Зеленского с дронами в Польше

    Аналитик Меркурис: Зеленский мог устроить провокацию с БПЛА в Польше

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский геополитический аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что украинские спецслужбы по согласованию с Владимиром Зеленским могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    По его словам, мотивом такой акции могла стать попытка добиться поставок западных систем ПВО и авиации, передает РИА «Новости».

    Во время эфира YouTube-канала The Duran Меркурис описал возможный сценарий: Зеленский, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список экстремистов и террористов) и глава СБУ Василий Малюк (внесен в России в список экстремистов и террористов) могли принять решение собрать все имеющиеся дроны и отправить их в Польшу после мощной атаки России по западной Украине.

    Меркурис процитировал возможную логику переговоров украинского руководства: «А потом, мол, скажем, что это сделали русские и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО».

    Эксперт подчеркнул, что у Зеленского, по его мнению, «есть мотивы и средства» для осуществления подобных провокаций.

    Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 23:54 • Новости дня
    Основатель Pink Floyd призвал провести на Восточной Украине референдум о присоединении к России
    Основатель Pink Floyd призвал провести на Восточной Украине референдум о присоединении к России
    @ Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступил за предоставление русскоязычным регионам Востока Украины права самостоятельно решать свою судьбу.

    Заявление прозвучало в ходе выступления Роджера Уотерса по видеосвязи на митинге в Берлине, передает РИА «Новости». Музыкант подчеркнул, что жители восточных областей Украины должны сами выбирать, оставаться под руководством последователей Степана Бандеры в Киеве или присоединиться к России.

    В ходе выступления он отметил: «Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или стать частью Российской Федерации».

    Уотерс подчеркнул необходимость завершения конфликта и предложил организовать референдумы в восточных регионах Украины, где преобладает русскоязычное население и сильны пророссийские настроения. Он также указал на глубокое разделение в украинском обществе между западными и восточными областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабная демонстрация против вовлечения Германии в военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине состоялась в Берлине. Роджер Уотерс заявил, что на Западе его и президента России Владимира Путина выставляют «плохими парнями» в моральной борьбе между добром и злом.

    Музыкант также сообщил, что в будущем готов выступить в России и на Украине. Уотерс поблагодарил народ России за победу над нацистами во Второй мировой войне.

    Комментарии (3)
    14 сентября 2025, 01:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали север Константиновки

    Марочко сообщил о попытках ВСУ отбить позиции на севере Константиновки

    Tекст: Денис Тельманов

    Северные районы Константиновки подвергаются активным атакам украинских сил, которые пытаются вернуть контроль над утраченной ранее территорией.

    Об интенсивных атаках украинских войск на северные окраины Константиновки рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС. По его словам, восточные окраины населенного пункта сейчас охвачены серьезными боевыми действиями, а подразделения ВСУ проводят ряд попыток вернуть утраченные позиции.

    Марочко отметил: «Касаемо Константиновки: сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак».

    Ранее эксперт сообщал, что российские силы уничтожили зажатую в огневом кармане группировку ВСУ на севере Константиновки. По его оценке, у украинских военных в этом районе практически отсутствуют шансы на выживание из-за массированной артподготовки российской армии перед продвижением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Подразделения этой же группировки освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Украинские войска на константиновском направлении испытывают трудности с подвозом боеприпасов и ротацией из-за ударов российских БПЛА по логистике.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 14:32 • Новости дня
    Бербок заявила о возможности миротворческой миссии ООН на Украине
    Бербок заявила о возможности миротворческой миссии ООН на Украине
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае достижения мирных соглашений на Украине появление миротворческой миссии ООН может стать ключевым инструментом для обеспечения стабильности и соблюдения договоренностей, считает председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок.

    Бербок заявила о возможной необходимости миссии ООН на Украине после достижения мирных договоренностей, передает Bild. Она отметила: «Если большинство государств-членов скажет, что для этого нужны миротворцы, тогда мир сможет быть обеспечен». Бербок подчеркнула, что главное – сперва добиться самого факта переговоров и соответствующих соглашений.

    По мнению Бербок, подобные миссии сегодня особенно востребованы не только на европейском континенте, но и в целом в мире. Она отметила, что справедливый мир на Украине возможен только на основе Устава ООН, который зафиксирован в ряде принятых резолюций Генассамблеи с момента начала конфликта. Также Бербок указала, что задача председателя Генассамблеи – отстаивать не личную позицию, а позицию международного сообщества, выраженную в этих резолюциях.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 04:26 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и спортсмена Николая Валуева
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и спортсмена Николая Валуева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает депутата Госдумы России и спортсмена Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД.

    По линии СБУ Хмельницкой области Николая Валуева разыскивают с 2022 года. Экс-чемпиону мира по боксу в тяжелом весе заочно предъявлено обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», которое привело к тяжелым последствиям, передает ТАСС.

    Валуев также внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    СБУ постоянно предъявляет заочные обвинения российским военным, политическим, культурным и общественным деятелям.

    Также в сентябре СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, обвинив в посягательстве на территориальную целостность страны. В июне СБУ инициировала уголовное преследование рэпера Тимати за посещение Донбасса, на что он ответил преследователям, как мог.


    Комментарии (4)
    14 сентября 2025, 07:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря ночь.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 15 –  над Республикой Крым, 12 БПЛА ликвидировано над  Смоленской областью, десять – над Калужской.

    Еще пять дронов сбито над Новгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, два дрона нейтрализовали над территорией Ленинградской области и по одному БПЛА – над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.

    Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.


    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 13:32 • Новости дня
    Взрыв боеприпасов в поезде под Киевом повредил три вагона

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате ночной детонации боеприпасов в составе военного поезда на Украине были повреждены три вагона, а движение поездов временно приостановили, сообщили СМИ.

    Как пишет украинский телеканал «Общественное», по данным источников в Генштабе ВСУ, взрыв произошел в поезде, который перевозил военный груз. Представители Генштаба сообщили: «Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в результате происшествия были повреждены три вагона состава. Личный состав, по информации телеканала, не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в пассажирском поезде произошла детонация боеприпаса. Из-за взрыва несколько поездов изменили маршруты следования. Генштаб ВСУ назначил проверку после детонации снарядов в перевозившем боеприпасы поезде.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 17:34 • Новости дня
    «Укрнафта» отказалась закупать топливо у Индии

    Украинская «Укрнафта» отказалась закупать топливо у Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная компания «Укрнафта» приняла решение не закупать горючее индийского производства.

    Компания объявила второй этап тендеров на поставку бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на октябрь и весь четвертый квартал 2025 года, подчеркнув, что продукция из России, Белоруссии, Ирана и Индии не рассматривается, сообщило украинское издание «Нефтерынок», передает ТАСС.

    В пресс-службе компании отметили, что страна происхождения топлива теперь обязательно должна указываться в заявках на участие в тендерах.

    По информации издания, Индия впервые попала в список стран, откуда не будут закупать нефтепродукты. При этом в августе 2025 года на фоне роста поставок с индийских заводов на Украину доля импорта дизтоплива из Индии достигла 11,6% против 1,7% за аналогичный период прошлого года, общий объем импорта вырос более чем в шесть раз за первые восемь месяцев.

    Издание связывает это решение с тем, что Индия и Китай остаются крупнейшими покупателями российской нефти.

    Ранее власти Индии заявили о намерении продолжить импорт российской нефти, несмотря на введенные США тарифы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти. Сообщалось, что Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре.

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 04:12 • Новости дня
    Iltalehti: Джонсон и Стубб посоревновались в остроумии на конференции в Киеве

    Iltalehti: Джонсон и Стубб устроили перепалку на конференции в Киеве

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Александер Стубб выступил в Киеве на конференции YES с докладом после обращения главы киевского режима Владимира Зеленского, который всех поприветствовал и сообщил о «тяжелой» ситуации на фронте, которую контролируют ВСУ.

    На конференции YES присутствовала бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая является членом Совета директоров конференции, специальный посланник США в Украине и России Кит Келлог, министр финансов Скотт Бессент, экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон.

    Последний во время выступления Стубба задал вопрос о «коалиции желающих» – почему она не отправляет свои войска на Украину, а позволяет России пользоваться правом вето в этом вопросе?

    Стубб ответил, что рассматривает «коалицию» как средство сдерживания в послевоенный период. Сейчас приоритетом является предоставление Украине оружия, разведданных и финансовой помощи, чтобы страна могла продолжать борьбу, пишет финская Iltalehti.

    «Мне не хотелось бы говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в ЕС», – сделал Стубб выпад в сторону Джонсона – одного из главных идеологов Brexit.

    Ответ Джонсона последовал в мгновение ока: «Вам тоже потребовалось на это немало времени».

    По словам Стубба, Джонсон вник в суть дела и понял, что нельзя допустить на Украине того, что было в период после Второй мировой войны, когда Советский Союз значительно влиял на принятие Финляндией внешнеполитических решений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой. Сенатор Пушков дал финну совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент Финляндии ставит Украине в пример 1944 год?

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 19:40 • Новости дня
    Посол Аргентины допустил отправку военных на Украину

    Посол Виейра: Аргентина может рассмотреть отправку войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аргентинские власти допускают обсуждение вопроса участия вооруженных сил в обеспечении безопасности на Украине при необходимости такого решения, сообщил посол страны Энрике Игнасио Феррер Виейра.

    «Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность», – сказал он в интервью РБК.

    Дипломат напомнил, что Аргентина ранее неоднократно участвовала в миротворческих миссиях ООН и предложил рассматривать подобную возможность в рамках нынешнего конфликта на Украине.

    Виейра пояснил, что лично не обсуждал этот вопрос со своим правительством, однако считает важной роль ООН в процессе урегулирования и предоставления гарантий безопасности для обеих сторон конфликта.

    Посол добавил, что президент Аргентины Хавьер Милей выступает за мир в регионе и разрешение противоречий без применения силы. По его словам, обе страны должны стремиться к взаимопониманию и устойчивому миру.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 20:40 • Новости дня
    Стало известно о сокрытии потерь ВСУ возле Садков

    Командование ВСУ отказалось эвакуировать тела погибших у Садков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не организует вывоз тел погибших бойцов с позиций возле Садков в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    «В 80-й одшбр командование не вывозит тела с позиций возле Садков, чтобы занизить статистику потерь», – отметил источник ТАСС.

    По его данным, родственники военнослужащих 80-й бригады направили коллективное обращение государственным органам Украины с просьбой о содействии в поиске пропавших без вести. В обращении говорится, что число пропавших без вести по сравнению с погибшими в этом подразделении значительно выше, чем в других.

    Собеседник агентства добавил, что большинство тел погибших остаются в лесных массивах возле Садков. «Для чего это делается? Чтобы потом их забирали уже российские солдаты и отправляли в заморозку?», – задался он риторическим вопросом.

    Кроме того, собеседник рассказал, что командиры групп 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» наблюдают за гибелью своих подчиненных с дронов. По словам родственников военнослужащих этого полка, командиры не принимают мер по спасению, а после гибели групп объявляют их пропавшими без вести, несмотря на то, что были свидетелями их уничтожения.

    Родственники бойцов 425-го полка уже обратились к Минобороны и СБУ Украины с жалобами на действия командования, однако, по данным источника агентства, обращение не принесет результата, поскольку командование подобных подразделений пользуется поддержкой киевского руководства и часто получает награды.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ за месяц теряют как минимум 11 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 00:15 • Новости дня
    Стало известно о взрыве на нефтебазе в Киевской области

    Взрыв на нефтебазе прогремел в Киевском регионе без тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области зафиксирован взрыв на нефтебазе, однако в регионе не вводили режим воздушной тревоги.

    О взрыве на нефтебазе в Киевской области Украины сообщает издание «Страна», передает ТАСС.

    По данным источника, громкий взрыв произошел на одном из объектов нефтяной инфраструктуры в регионе. Подробности инцидента пока не раскрываются, информация уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, складские помещения пострадали после серии взрывов в Измаильском районе Одесской области.

    Российские истребители, БПЛА и артиллерия нанесли ночную комбинированную атаку по украинской территории, открыв новый этап спецоперации, а удары по железнодорожным мостам через Днепр могут лишить ВСУ снабжения от стран Запада.

    Пожар начался на фабрике «Рошен» в Киеве, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

    Комментарии (0)
    Ирина Гехт избрана губернатором Ненецкого округа
    Тепловоз сошел с рельсов в Ленинградской области, погиб машинист
    Взрыв боеприпасов в поезде под Киевом повредил три вагона
    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов
    Переданные Киеву польские танки PT-91 сгорали после первого попадания
    На Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    Задержан обманувший Газманова мошенник

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации