Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?13 комментариев
Два взрыва прогремели в небе над Донецком
В центре Донецка жители услышали два мощных взрыва, после которых в небе остался характерный след от работы системы противовоздушной обороны.
Два взрыва прогремели в небе над Донецком, передает корреспондент РИА «Новости2. По словам очевидцев, звуки раздались в центре города, что вызвало обеспокоенность среди жителей.
Как отмечает агентство, в небе остался характерный след, который указывает на работу системы противовоздушной обороны. Официальных данных о пострадавших или возможных разрушениях на данный момент нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, район Республиканского травматологического центра в Донецке подвергся атаке со стороны ВСУ.