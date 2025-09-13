Politico узнала, как Брюссель намерен ужесточить визовые правила для россиян

Tекст: Ирма Каплан

«Представитель Европейской комиссии сообщил газете Politico, что новые руководящие принципы для стран блока, которые должны быть опубликованы в конце года, будут содержать рекомендации более жестких ограничений выдачи виз россиянам и гражданам других враждебных стран», – сказано в материале.

Два европейских дипломата из стран, граничащих с Россией, заявили газете, что их правительства в течение многих лет добивались от Брюсселя принятия таких указаний, а один дипломат назвал их давно назревшими.

ЕС уже отменил свое соглашение об упрощении визового режима с Россией в сентябре 2022 года. Но за выдачу виз по-прежнему отвечают отдельные страны-члены, а это означает, что исполнительная комиссия не может наложить полный запрет на въезд россиян в ЕС, уточнило издание.

В результате национальная политика сильно различается: некоторые страны, такие как Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва, блокируют или строго ограничивают подачу заявлений на получение виз россиянами, за исключением особых случаев. В то время как другие, включая Венгрию, Францию, Испанию и Италию, продолжают предоставлять их более либерально.

По словам представителя, предстоящая общеевропейская стратегия Еврокомиссии, которая будет опубликована в декабре, не станет устанавливать обязательных правил, а скорее будет содержать общие рекомендации, включая более строгие критерии для россиян, въезжающих в ЕС.

