  Дрон ВСУ атаковал блок Смоленской АЭС
    Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    5 комментариев
    Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    10 комментариев
    12 сентября 2025, 14:24 • Новости дня

    Дрон ВСУ атаковал блок Смоленской АЭС

    Дрон ВСУ атаковал блок Смоленской АЭС
    @ Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беспилотник в ходе ночной атаки попытался поразить здание действующего энергоблока № 3 Смоленской атомной электростанции, сообщил Росатом.

    Дрон попытался атаковать блок в 3.52 мск, его подавили, сообщили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    В Росатоме уточнили, что беспилотник взорвался рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения, выбиты несколько окон, в том числе в помещениях пускорезервной котельной и холодильной станции, сообщает ТАСС.

    Разрушений не последовало, никто не пострадал, радиационный фон соответствует норме.

    В конце августа рядом с Курской атомной электростанцией упал украинский беспилотник, у него сдетонировала бомба, произошло возгорание.

    Также в середине августа украинский дрон пытался атаковать Смоленскую АЭС.

    12 сентября 2025, 00:45 • Новости дня
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это могло быть ошибкой», – приводит слова Трампа ТАСС

    Глава Белого дома также отметил свое недовольство «всей этой ситуацией». При этом он выразил надежду, что «все это прекратится», говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине.

    «Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они были рядом с границей (Польши)», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России заявило, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    Комментарии (6)
    11 сентября 2025, 20:27 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине

    Лукашенко: Россия готова к соглашению по Украине, вопрос за Европой и Зеленским

    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять условия, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По словам Лукашенко, это неоднократно обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    «То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», – сказал Лукашенко.

    Президент Белоруссии отметил, что дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от позиции европейских стран и Владимира Зеленского.

    Ранее Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая США.

    Лукашенко также отметил, что есть возможность предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    Комментарии (18)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 04:59 • Новости дня
    Украинский истребитель уронил ракету на жилой дом в Волынской области

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Копылье в Волынской области Украины на жилой дом упала ракета, которую нес украинский истребитель, сообщили местные СМИ.

    В момент инцидента в доме никто не находился, обошлось без жертв и пострадавших. Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом из-за критической неисправности электроники в Волынской области упал и утонул в болоте французский истребитель Mirage 2000.

    Комментарии (4)
    11 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Россия отвергла голословные обвинения по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Россия отвергла голословные обвинения по инциденту с беспилотниками над Польшей
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Бельгия предприняла демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше, посол Денис Гончар отверг голословные обвинения по этому поводу, сообщила пресс-служба посольства России в Бельгии.

    МИД Бельгии пригласил нового посла России, а также временного поверенного в делах России в Брюсселе, передает ТАСС.

    Belga со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства пишет, что бельгийская сторона на встрече заявила о якобы «умышленном нарушении» воздушного пространства страны – члена Евросоюза и НАТО, что, по мнению Брюсселя, представляет собой «серьезную эскалацию со стороны России».

    В пресс-службе российского посольства в Брюсселе подтвердили проведение двух встреч в МИД Бельгии 11 сентября.

    «У посла 11 сентября у состоялось две встречи в МИДе. Первая носила плановый характер. Поздне действительно посол был вызван в МИД из-за инцидента в Польше, в связи с чем бельгийская сторона предприняла демарш», – приводит сообщение посольства РИА «Новости».

    Российская сторона, как подчеркнули в пресс-службе, «отвергла все голословные обвинения», ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила о нарушении воздушного пространства страны якобы российскими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России отметили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство также указало, что максимальная дальность полета российских беспилотников, участвовавших в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    Комментарии (9)
    12 сентября 2025, 10:45 • Новости дня
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многоуровневая натовская противовоздушная оборона оказалась пробита беспилотными летательными аппаратами из дерева и пенопласта в небе над Польшей, пишет Politico.

    Всего 19 беспилотников пересекли польское воздушное пространство, и только три удалось сбить, пишет Politico.

    Инцидент можно считать «политическим и военным испытанием» для НАТО, эксперты пришли к выводу, что военный блок не готов к отражению подобных угроз.

    В операции участвовали голландские истребители F-35, а также техника Италии и Германии, включая системы Patriot. Пять дронов якобы летели в направлении базы НАТО, прежде чем их перехватили. Применение миллиардных средств против дронов стоимостью около 10 тыс. долларов каждый вызывает вопросы, указало издание.

    Польша инициировала консультации по 4-й статье Устава НАТО, а также закрыла свое восточное воздушное пространство. К процессу подключилась Латвия. Руководство альянса обсуждает дополнительные меры безопасности. Британия и Украина предложили содействие в противовоздушной обороне.

    Проблема заключается в том, что дорогие системы типа Patriot неэффективны против массовых дешевых атак. Украина использует дешевое противодействие и якобы достигает высокого процента сбитых дронов. Генсек НАТО Марк Рютте признал необходимость адаптации к новым угрозам.

    Крупные европейские концерны и стартапы лишь начинают разрабатывать дешевые комплексы, что требует изменения стандартов закупок и ускорения внедрения новых систем.

    Польская сторона ранее заявила о нарушении своего воздушного пространства якобы российскими беспилотниками. Российское Минобороны поясняло, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    Глава германского военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в ЕС нужно срочно разработать и наладить массовое производство дешевых систем ПВО.

    Комментарии (3)
    12 сентября 2025, 11:17 • Новости дня
    Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»
    Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На экстремистском украинском сайте «Миротворец» появилась запись о певице Татьяне Макеевой (Куртуковой), исполнившей песню «Матушка Земля».

    Артистку внесли в список «Миротворца» из-за ее участия в новогодней телепередаче «Голубой огонек» в 2024 году, передает Ura.ru.

    Ее имя появилось на сайте 11 сентября. Авторы сайта обвиняют россиянку в «пропаганде конфликта» и поддержке ВС России, а также в действиях, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины.

    Кроме того, ее считают причастной к преступлениям против граждан Украины.

    При этом на странице Макеевой в «Миротворце» ошибочно указана фамилия «Макарова».

    Ранее в «Миротворце» публиковали данные о пятилетнем российском мальчике, который якобы пересек украинскую государственную границу.

    Также в него внесли российского певца Михаила Шуфутинского.

    Комментарии (4)
    12 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Стало известно о визите принца Гарри в Киев

    The Guardian: Принц Гарри прибыл в Киев

    Стало известно о визите принца Гарри в Киев
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Младший сын короля Британии принц Гарри приехал в столицу Украины для обсуждения программ помощи раненым военным из фонда Invictus Games, пишет The Guardian.

    Принц Гарри прибыл в Киев, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

    В столице Украины он встретится с премьер-министром Юлией Свириденко. По информации издания, Гарри и члены его благотворительного фонда Invictus Games планируют обсудить проекты по поддержке раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также вопросы реабилитации.

    Также сообщается, что в апреле этого года принц Гарри уже посещал госпиталь во Львовской области.

    Напомним, что с января 2020 года Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от статуса старших членов королевской семьи, переехали в США и не представляют короля официально. Сейчас они живут в Калифорнии с сыном и дочерью.

    Ранее сообщалось, что Британия направила 1,3 млрд долларов прибыли от российских активов на помощь Киеву.

    Комментарии (4)
    12 сентября 2025, 07:32 • Новости дня
    Над Россией за ночь нейтрализовали 221 украинский дрон

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России в пятницу.

    Над Брянской областью перехватили 85 беспилотников, над Смоленской – 42, над Ленобластью – 28, над Калужской – 18, над Новгородской – 14, указало ведомство в своем Telegram-канале

    Над Орловской областью и над Московским регионом уничтожили по девять дронов, над Белгородской областью – семь, над Ростовской и Тверской – по три.

    По одному дрону перехватили над Псковской, Тульской и Курской областями.

    Днем в четверг над Россией перехватили 13 украинских беспилотников.

    Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что над регионом нейтрализовали свыше 30 дронов. В порту Приморска потушили загоревшееся судно.

    Комментарии (4)
    12 сентября 2025, 04:30 • Новости дня
    ПВО сбила над территорией Ленинградской области более 20 беспилотников
    ПВО сбила над территорией Ленинградской области более 20 беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Ленинградской области, по предварительным данным, сбито свыше 20 БПЛА, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    «В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Он отметил, что отражение атаки беспилотников продолжается.

    Кроме того, Дрозденко уточнил, что ПВО отражает атаку беспилотников над территорией шести районов Ленинградской области, а не четырех: Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО отражают атаку беспилотников в четырех районах Ленинградской области и над Пушкинским районом Санкт-Петербурга. Кроме того, атаке беспилотников подвергся Московский регион.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 06:28 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении более 30 БПЛА над Ленинградской областью
    Дрозденко сообщил об уничтожении более 30 БПЛА над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Ленинградской областью силами и средствами ПВО сбито более 30 беспилотников, в порту Приморск ликвидируется пожар, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Никто не пострадал. Зафиксированы случаи падения обломков беспилотников во Всеволожске, Тосно, а также в деревнях Покровское и Узмино. Кроме того, фрагменты БПЛА упали в Ломоносовском районе, вне жилых территорий.

    «Отражение атаки БПЛА продолжается», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее он сообщал, что над территорией Ленинградской области, по предварительным данным, сбили свыше 20 БПЛА. Средства ПВО отражали атаку беспилотников над Пушкинским районом Петербурга. Временные ограничения на рейсы действуют в аэропорту Пулково.

    Комментарии (4)
    12 сентября 2025, 12:48 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы Польши отправить военных учиться борьбе с БПЛА на Украину

    Сенатор Климов: Польские военные на Украине станут законными целями России

    В Совфеде раскритиковали планы Польши отправить военных учиться борьбе с БПЛА на Украину
    @ Klaudia Radecka/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Польские военные, которые прибудут на Украину якобы для обучения противодействию БПЛА, станут законными целями ВС России. Эта завуалированная военная интервенция обернется провалом для «союзников», сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов. Ранее Варшава захотела «адаптировать украинский опыт» по борьбе с БПЛА.

    «Украина действительно обладает серьезным опытом боевого применения БПЛА и борьбы с ними. И поляки решили, как им кажется, умно и выгодно использовать навыки ВСУ, обретенные в ходе противостояния российским силам», – заметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «В действиях Варшавы была бы логика, если бы украинские специалисты проводили обучение на территории Польши. В данном же случае поляки станут законными целями для российских сил», – подчеркнул сенатор. «К тому же не совсем ясно, как они собираются проводить обучение: украинцы будут атаковать поляков своими дронами или они все вместе будут ждать российских атак?» – сыронизировал парламентарий.

    «Это инициатива соответствует логике «коалиции желающих» и больше похожа на завуалированную военную интервенцию», – добавил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. Он напомнил позицию Москвы: любые военные на территории Украины будут расцениваться как законные цели для уничтожения.

    «Российские силы в ходе спецоперации ликвидировали немало иностранных наемников, в том числе – польских. Судя по всему, мы продолжим эту практику, независимо от того, каким будет формальный статус прибывших. При этом у Варшавы нет и не может быть никакого ответа Москве на возможное уничтожение штаба с инструкторами и дроноводами из Польши», – продолжил собеседник.

    «Такое развитие событий может означать политический крах и самого Туска. Вряд ли польское общество поприветствует еще большее втягивание их страны в украинский кризис и уничтожение военных, которые должны защищать территорию Польши, а не участвовать в конфликте против России», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Польша начнет совместную работу с Украиной по созданию систем защиты от дронов и адаптации украинского опыта, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, он «с удовлетворением» принял соответствующее предложение Владимира Зеленского, передает TVP Info.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уже отправился в Киев, а на следующей неделе туда полетит и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. В данный момент военные и технические специалисты обеих стран обсуждают способы, «как адаптировать украинский опыт для Польши».

    Ранее Польша заявила о нарушении якобы российскими беспилотниками воздушного пространства и в ответ подняла в воздух военные самолеты НАТО, уничтожившие БПЛА. При этом ни Варшава, ни Киев не привели никаких доказательств принадлежности дронов.

    После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте, представив ежегодный доклад о состоянии ЕС. Она упомянула о нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками, возложив вину за это на Россию.

    Некоторые заокеанские «ястребы» подхватили эту риторику. Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон назвал это «актом войны» и призвал главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против российской военной отрасли. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему спектакль с загадочными БПЛА в Польше был рассчитан лишь на одного зрителя.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме объяснил позицию Москвы по возможным воинским контингентам на Украине. «Это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – приводит Кремль слова главы государства.

    Комментарии (4)
    11 сентября 2025, 22:31 • Новости дня
    В Италии «коалицию желающих» обвинили в планах раздела Украины

    L'Antidiplomatico: «Коалиция желающих» планирует раздел Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Хакерская группировка KillNet опубликовала карту, полученную в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии и свидетельствующую о том, что «коалиция желающих» планирует фактический раздел Украины, передает L'Antidiplomatico.

    Как пишет L'Antidiplomatico, карта датирована 16 апреля 2025 года. Документ отражает схему размещения иностранных военных контингентов на территории Украины, передает РИА «Новости».

    В соответствии с картой и протоколами заседаний «коалиции желающих», в разделе Украины будут участвовать по меньшей мере четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния.

    Франция претендует на контроль над Житомирской, Харьковской и Сумской областями, богатыми полезными ископаемыми, в частности нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем.

    Великобритания, по имеющимся сведениям, стремится взять под контроль все логистические хабы, чтобы обеспечить транспортировку и перекачку энергоресурсов. Польша и Румыния, согласно тем же данным, претендуют на приграничные территории, а также на Одесскую область с выходом к морю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что любые вооруженные контингенты на территории Украины будут рассматриваться как законные военные цели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 03:53 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о работе ПВО по беспилотникам над районом Петербурга
    Дрозденко сообщил о работе ПВО по беспилотникам над районом Петербурга
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО отражают атаку беспилотников в четырех районах Ленинградской области и над Пушкинским районом Санкт-Петербурга, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Силы ПВО работаю по БПЛА над территорией Волососвского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе. Он сообщил о введении режима «Ковер» над Пулково. Кроме того, на подлете к Москве сбили девять БПЛА.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 13:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления установили контроль над Новопетровским в Днепропетровской области, кроме того, за неделю они освободили Хорошее и Сосновку.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1640 военнослужащих, танк, 18 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    В течение недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, десантно-штурмового, штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины, отчитались в Минобороны.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1220 военнослужащих, три танка, 15 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ, 43 склада боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял более 1650 военнослужащих, два танка, 28 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 склада с боеприпасами, 45 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1470 военнослужащих, три танка, 19 бронемашин и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены десять станций РЭБ, 19 складов боеприпасов и матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 3370 военнослужащих, пять танков, 16 бронемашин и 14 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригад береговой обороны ВСУ, теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял более 435 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 32 станции РЭБ, 18 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Ранее российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области. А до этого они освободили Марково в ДНР.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 16:42 • Новости дня
    Марочко сообщил о взятии Сосновки и прорыве обороны ВСУ

    ВС РФ освободили Сосновку и продвинулись на 10 км вглубь обороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска заняли населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области и продвинулись на 10 километров вглубь украинской обороны.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом агентству ТАСС, уточнив, что освобождение Сосновки позволило российским силам вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины на глубину 10 километров.

    По его словам, «расстояние от Донецкой народной республики до населенного пункта Сосновка составляет порядка 10 км. Это уже неплохой результат для формирования буферной зоны, но его нужно развивать».

    Марочко ранее отмечал, что контроль над Сосновкой позволяет создать буферную зону на стыке с Донецкой народной республикой. О взятии населенного пункта бойцами подразделения «Восток» Министерство обороны России заявило 11 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Российские военные освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая

    Французская молодежь в опасности – и больше всего ее благополучию угрожает социальная сеть TikTok. К такому выводу пришла комиссия, созданная французским парламентом. Теперь звучат требования вовсе запретить соцсети для детей до 15 лет, а для молодежи от 15 до 18 ввести «цифровой комендантский час». Чем на самом деле недовольны французские власти и почему возможные запреты коснутся не только Франции, но и всего ЕС? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

