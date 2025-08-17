Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.2 комментария
ФСБ показала пытавшийся атаковать Смоленскую АЭС БПЛА
ФСБ показала фотографию пытавшегося атаковать Смоленскую АЭС дрона ВСУ
Сотрудники ФСБ осмотрели украинский беспилотник, сбитый над Смоленской АЭС после попытки атаки, детали аппарата зафиксированы на опубликованных фотографиях с места происшествия.
Фотографии украинского беспилотника, использованного военными Украины для попытки атаки Смоленской атомной электростанции, были опубликованы ФСБ, передает ТАСС.
На снимках виден лежащий на земле беспилотник, который осматривают специалисты.
Ранее российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника «Спис» на Смоленскую АЭС.
ФСБ заявила, что попытка атаки была предотвращена в воскресенье.