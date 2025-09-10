Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето

Фон дер Ляйен призвала отменить право вето по внешнеполитическим вопросам ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Фон дер Ляйен публично потребовала от государств – членов ЕС отказаться от права вето при принятии внешнеполитических решений, передает ТАСС.

В ходе ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе она заявила: «Пришло время перейти к принятию внешнеполитических решений на основании квалифицированного большинства». По ее словам, «оковы единогласия» замедляют процесс выработки решений.

Сейчас право вето может быть отменено только если все страны одобрят такую меру единогласно. По мнению Еврокомиссии, отказ от вето позволит Евросоюзу быстрее реагировать на внешние вызовы и проводить более жесткую политику.

В своем выступлении фон дер Ляйен также затронула вопрос контроля над военными расходами участников союза, которые пока остаются полностью в ведении национальных правительств. Помимо этого, она объявила о возможности изъятия замороженных российских активов в интересах Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские депутаты ожидают обострения внутренних конфликтов в Евросоюзе после запланированной речи Урсулы фон дер Ляйен. Политическую поляризацию в объединении также подчеркивают на фоне подготовки этого выступления.