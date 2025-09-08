Politico: Европарламент встретит ежегодное обращение Фон дер Ляйен шквалом критики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейская комиссия готовится к выступлению председателя Урсулы фон дер Ляйен с ежегодным обращением о положении Евросоюза, на фоне растущих разногласий среди членов парламента и критики в адрес руководства, пишет Politico.

В этом году парламентарии намерены не только выслушать планы главы комиссии, но и публично выразить недовольство рядом её решений.

По информации издания, фон дер Ляйен обвиняют в уступках Трампу при заключении торгового соглашения с США, в поддержке сделки с Южной Америкой в ущерб европейским фермерам, а также в ослаблении климатической политики и молчании по ситуации в Газе. После летней попытки вынести вотум недоверия председателю комиссии, радикальные политические группы готовятся к новой инициативе уже в октябре.

Глава группы Renew Europe Валери Айер заявила: «Мы ожидаем четкого лидерства от исполнительной власти. Европе нельзя позволять институциональное бездействие или застой». Со своей стороны представители других партий указывают, что за последние месяцы фон дер Ляйен не смогла продемонстрировать значимых успехов, кроме создания оборонного фонда на 150 млрд евро, вызвавшего юридические споры.

Обострившиеся разногласия среди партий и давление со стороны как леворадикальных, так и правых сил, по мнению экспертов, могут сделать предстоящее выступление фон дер Ляйен переломным моментом, а рутинное обсуждение планов на год – ареной для политического противостояния. Внутри собственной Европейской народной партии фон дер Ляйен также подвергают критике за поспешное продвижение торгового соглашения с Меркосуром.

Лидер социалистов подчеркнула, что парламент ждет от председателя комиссии конкретных шагов и четких обязательств, а регулярные вотумы недоверия не способствуют стабильности. Представители зеленых не исключают поддержки новых инициатив против фон дер Ляйен – всё будет зависеть от ее послания: если она вновь ограничится оптимистичными заявлениями без реальных перемен, поддержка может быть пересмотрена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на переговорах с Дональдом Трампом могут повлечь юридические последствия. Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на американские пошлины. Она собиралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы.