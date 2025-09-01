Кравцов похвалил домашние пирожки в школьной столовой

Кравцов похвалил домашние пирожки в обновленной школьной столовой

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в День знаний посетил обновленную школьную столовую, где попробовал домашние пирожки с картошкой, передает РИА «Новости». В эфире канала «Россия 1» министр отметил: «Лучше, чем в каких-то ресторанах».

Кравцов напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина ученики начальных классов во всех школах обеспечены бесплатным горячим питанием. Эта мера действует во всех регионах страны.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство рассматривает возможность увеличения возраста, до которого школьники смогут получать бесплатное питание.

В новом 2025/2026 учебном году в России открылись двери 40 тысяч школ, за парты сели более 18 миллионов учеников, из них около 1,5 миллионов первоклассников. По данным Минпросвещения РФ, к 1 сентября отремонтировано 5,6 тысячи образовательных учреждений и построено 43 новых.

