«Золотое яблоко» решило открыть завод по производству косметики в России

Tекст: Дарья Григоренко

В компании сообщили, что уже ведутся переговоры о покупке заводов на Урале и в Московской области, а ввод предприятия в эксплуатацию планируется в период с 2027 по 2030 год, передает ТАСС.

Пресс-служба отметила: компания рассчитывает производить продукты как под собственной маркой, так и по контракту для независимых российских брендов, причем основной объем планируется именно во втором сегменте. Основатель и совладелец «Золотого яблока» Иван Кузовлев рассказал, что новый завод может стать частью комплексного сервиса для брендов: от разработки формул и производства до продаж, логистики и экспорта.

Сеть «Золотое яблоко» основана в 1996 году в России и сегодня работает в шести странах, включая Россию, Казахстан, Белоруссию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Ассортимент ретейлера насчитывает около 5 тыс. брендов, охватывая категории красоты, аксессуаров, товаров для дома, техники, украшений и других направлений.

Напомним, компания «ВИВИ Лаборатория» в рамках программы поддержки импортозамещения получила один гектар земли в аренду за 1 рубль в Подольске. Там планируется построить завод по производству парфюмерии и косметики.