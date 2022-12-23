Новое производство косметики решили открыть в Подмосковье

Компания «ВИВИ Лаборатория» в рамках программы поддержки импортозамещения получила один гектар земли в аренду за 1 рубль в Подольске. Там планируется построить завод по производству парфюмерии и косметики.

Как сообщила каналк «360» министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, объем инвестиций в проект составит порядка 80 млн рублей, будет создано 30 рабочих мест. Как ожидается, завод начнет работать в начале 2025 года.

«ВИВИ Лаборатория» открылась в 2022 году как дочернее предприятие компании «ВИВИ» в целях расширения бизнеса. На новом предприятии в Подольске планируется выпускать до 200 тыс. банок кремов и мазей, до 120 тыс. скрабов для тела, шампуней, масок и другой косметической продукции.

Сейчас «ВИВИ» занимается производством в Астрахани, но там инвесторы столкнулись с острой нехваткой производственных площадей.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, получив в аренду земельный участок по новой программе «Земля за 1 рубль», действующей в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева, компания сможет построить цех площадью 2 тыс. 540 квадратных метров и освоить серийный выпуск косметики, которая превосходит аналоги из Европы и Кореи.

В Подмосковье уже 51 участок предоставили инвесторам по программе поддержки импортозамещения. За четыре года в регионе будет реализовано около 130 таких производств.

Так, на этой неделе сообщалось, что производящее кондитерскую продукцию предприятие «Машины сладости» получило участок в городе Егорьевске в Московской области по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».