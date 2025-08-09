Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.8 комментариев
Жертвой атаки беспилотника ВСУ в Запорожской области стал местный житель
В результате атаки украинского беспилотника в селе Верхняя Криница погиб мужчина, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, удар был нанесен по частным домовладениям в Васильевском муниципальном округе. В результате атаки погиб местный житель, мужчина 1955 года рождения. Опасность повторных ударов сохраняется, в регионе работают силы ПВО, сообщил Балицкий в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 26 беспилотников самолетного типа в семи регионах России. Большая часть дронов была перехвачена над Тульской и Брянской областями. В Крымском районе Краснодарского края из-за падения фрагментов БПЛА произошло возгорание сухой растительности рядом с железнодорожными путями.