Пашинян заявил о возможных инвестициях России в железную дорогу

Пашинян сообщил о потенциальном участии России в восстановлении ж/д сообщения
Власти Армении допускают, что Россия проявит интерес к финансированию восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, включая участок Иджеван – Газах, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что Россия может проявить интерес к инвестированию в восстановление железной дороги между Арменией и Азербайджаном, передает РИА «Новости».
Пашинян отметил, что сейчас железные дороги Армении управляются дочерней компанией РЖД и не исключил заинтересованности российской стороны в восстановлении направлений Иджеван – Раздан и Иджеван – Газах. «Здесь, конечно, понадобится согласие азербайджанской стороны», – подчеркнул он.
Пашинян также подчеркнул, что проект может стать возможностью для начала экономических контактов между Ираном и США, а также Россией и Соединенными Штатами. В этом контексте он напомнил, что иранская компания занимается строительством автодороги в Армении в рамках инициативы «Север – Юг».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания документов в Вашингтоне.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США теперь могут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, поскольку прежние ограничения отменены.
Дональд Трамп также объявил о договоренности Армении и Азербайджана прекратить боевые действия навсегда и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.