Число пострадавших при хлопке на предприятии в Стерлитамаке выросло до 36 человек

В результате хлопка газовоздушной смеси на предприятии в Стерлитамаке количество пострадавших достигло 36 человек, 22 из них были госпитализированы.
Число пострадавших при хлопке газовоздушной смеси на предприятии в Стерлитамаке увеличилось до 36, передает ТАСС.
По информации регионального управления Следственного комитета, «на данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается».
Уголовное дело возбуждено по факту происшествия по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Расследование ведет следственный отдел по городу Стерлитамаку СУ СК по Республике Башкортостан.
Ранее сообщалось, что число пострадавших после ЧП на заводе в Стерлитамаке выросло до 27 человек.
Вероятной причиной происшествия на предприятии в Башкирии назвали нарушение технологического процесса.