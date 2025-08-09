Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Названа вероятная причина ЧП на предприятии в Башкирии
БСК: ЧП на предприятии в Башкирии произошло из-за разгерметизации трубопровода
В Стерлитамаке на площадке «Каустик» при подготовке к ремонту произошла авария на технологическом трубопроводе, в результате которой пострадали более 20 человек, сообщили на предприятии.
Чрезвычайная ситуация на предприятии «Каустик» компании «БСК» в Стерлитамаке произошла из-за разгерметизации технологического трубопровода пирогаза, передает ТАСС.
По информации пресс-службы, инцидент случился во время подготовки к плановому капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида.
В сообщении отмечается: «На производственной площадке БСК произошел технологический инцидент. При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву».
На месте работают службы экстренного реагирования, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Состояние пострадавших и возможные последствия для производства уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на промышленной площадке в Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси. Число пострадавших после ЧП в Стерлитамаке выросло до 27 человек.