В Стерлитамаке после хлопка газа на предприятии пострадали 25 человек
В больницу Стерлитамака после хлопка газа на предприятии попали 25 пострадавших
В результате хлопка газовоздушной смеси на площадке предприятия в Стерлитамаке 25 человек были госпитализированы.
В результате взрыва газовоздушной смеси на промышленном предприятии в Стерлитамаке, по данным ТАСС, были госпитализированы 25 человек.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин уточнил: «В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог».
Хлопок произошел на производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания», уточнил председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Погибших нет, сообщил он. На месте создали оперативный штаб, службы проводят аварийно-восстановительные работы и следят за качеством окружающей среды.
ГУ МЧС по Башкирии сообщает, что взрыв произошел в кирпичном здании на Технической улице. Прокуратура Башкортостана поставила расследование обстоятельств происшествия на особый контроль, к месту ЧП выехал заместитель прокурора республики.
