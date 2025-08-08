Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Mash: Американский рэпер Akon пережил атаку беспилотников в Сочи
Во время атаки беспилотников в Сочи американского рэпера Akon эвакуировали в ванную комнату отеля, несмотря на его спокойную реакцию и желание остаться с коллективом.
Американский исполнитель Akon оказался в эпицентре событий в Сочи, когда в городе сработала воздушная тревога из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По сведениям канала, людей срочно эвакуировали с городских пляжей, а охрана артиста укрыла его в ванной комнате отеля, несмотря на его желание остаться рядом с командой.
Сам Akon, автор хита Smack That, отнесся к ситуации спокойно и не прервал подготовку к запланированному на 8 августа концерту. Напряженный эпизод не помешал музыканту соблюдать рабочий график, передает Mash.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Сочи.
В Сети появилось видео эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за этой атаки.
Позже воздушные гавани Сочи и Калуги возобновили работу после введенных ранее ограничений на прием и выпуск самолетов.