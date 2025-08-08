Mash: Американский рэпер Akon пережил атаку беспилотников в Сочи

Tекст: Елизавета Шишкова

Американский исполнитель Akon оказался в эпицентре событий в Сочи, когда в городе сработала воздушная тревога из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По сведениям канала, людей срочно эвакуировали с городских пляжей, а охрана артиста укрыла его в ванной комнате отеля, несмотря на его желание остаться рядом с командой.

Сам Akon, автор хита Smack That, отнесся к ситуации спокойно и не прервал подготовку к запланированному на 8 августа концерту. Напряженный эпизод не помешал музыканту соблюдать рабочий график, передает Mash.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Сочи.

В Сети появилось видео эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за этой атаки.

Позже воздушные гавани Сочи и Калуги возобновили работу после введенных ранее ограничений на прием и выпуск самолетов.