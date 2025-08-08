Работа аэропортов Сочи и Калуги восстановлена

Tекст: Валерия Городецкая

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Сочи, сообщили в Росавиации, передает ТАСС. «Аэропорт Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении.

Ограничения действовали с 13.00 по московскому времени и были введены для обеспечения безопасности полетов в условиях угрозы атаки беспилотников на территории Краснодарского края.

Кроме того, аналогичные ограничения были сняты в аэропорту Калуги.

В пятницу глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на город. В аэропорту Сочи приостановили прием и отправку всех воздушных судов из-за мер безопасности.