Работа аэропортов Сочи и Калуги восстановлена
Воздушные гавани Сочи и Калуги возобновили работу после введенных ранее для безопасности ограничений на прием и выпуск самолетов.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Сочи, сообщили в Росавиации, передает ТАСС. «Аэропорт Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении.
Ограничения действовали с 13.00 по московскому времени и были введены для обеспечения безопасности полетов в условиях угрозы атаки беспилотников на территории Краснодарского края.
Кроме того, аналогичные ограничения были сняты в аэропорту Калуги.
В пятницу глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на город. В аэропорту Сочи приостановили прием и отправку всех воздушных судов из-за мер безопасности.