Победители грантов Президентского фонда начнут реализацию 164 проектов в сентябре

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает официальный сайт правительства России, заседание Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов прошло под руководством Дмитрия Патрушева. Вице-премьер озвучил итоги первого конкурса грантов Президентского фонда, зарегистрированного в марте 2025 года по указу президента России.

Заявки на участие поступили из всех регионов страны, их общее количество превысило 1,6 тыс., что стало рекордом для конкурсов на экологическую тематику. Общий объем грантового фонда ежегодно составляет 1 млрд рублей из федерального бюджета с перспективой привлечения внебюджетных средств.

В числе победителей оказалось 164 проекта: 45 инициатив связаны с сохранением редких видов животных, 37 с мониторингом биоразнообразия, 35 с развитием экотуризма на особо охраняемых природных территориях, 12 направлены на сохранение экосистем Арктики, еще 35 посвящены просветительским мероприятиям. Среди конкретных планов – проведение экспедиций на Байкале и в Арктике, расчистка берегов с использованием дистанционного зондирования Земли и искусственного интеллекта, строительство больницы для дельфинов, создание экомультфильмов.

Дмитрий Патрушев отметил: «Участие в конкурсе будет способствовать формированию у граждан, и в первую очередь у подрастающего поколения, бережного отношения к природе». Он также поручил Минприроды и фонду обеспечить тесную связь между нацпроектом «Экологическое благополучие» и поддержанными инициативами.

Отобранные проекты начнут реализовываться с 1 сентября 2025 года. Следующий конкурс стартует в сентябре, а новые проекты начнут осуществляться с марта 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В России начался первый этап отбора проектов очистных сооружений для участия в федеральном проекте «Вода России», который охватит крупные реки страны.

На форуме «Территория смыслов» стартовала образовательная смена «Единство», на которой молодые политики обсуждают роль традиционных ценностей в укреплении суверенитета страны.