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Стартовал новый этап реализации федерального проекта «Вода России»
В России начался первый этап отбора проектов очистных сооружений для участия в федеральном проекте «Вода России», который охватит крупные реки страны.
Первое заседание межведомственной комиссии, формирующей перечень очистных сооружений для финансирования, прошло в рамках федерального проекта «Вода России». Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев поручил завершить первый отбор до конца августа.
Патрушев отметил: «С этого года началась реализация национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках него регионы ведут работу по федеральному проекту «Вода России», который должен охватить практически все крупные реки нашей страны. Мероприятия имеют различную направленность – в зависимости от потребностей территорий. В их числе, безусловно, и продолжение строительства очистных сооружений. Мы качественно изменили подход к отбору. Теперь предусмотрен целый набор критериев, учитывающих вклад мероприятия в общие показатели федерального проекта, а также принцип бюджетной эффективности. И конечно, мы учитываем накопленный опыт реализации федпроектов в предыдущем цикле».
До выхода на отбор проекты рассматриваются научно-техническим советом федерального проекта на площадке Минприроды, который выдает рекомендации регионам. Это должно повысить обоснованность решений и предотвратить неэффективное расходование федеральных средств. Внимательно анализируются проектные решения, их мощность и целесообразность выбора оборудования.
Ключевыми критериями отбора стали наличие экологического разрешения или поданной заявки на его получение, а также срок завершения работ не позднее 1 декабря 2030 года. Объекты считаются завершенными только после получения заключения Росприроднадзора о достижении нормативных параметров очистки.
На первом этапе было отобрано шесть заявок с положительными рекомендациями совета. Очистные сооружения построят на Ангаре, Каме, Тоболе, Волге и Урале. Инцидент №55 «Очистные сооружения» действует с 15 июня 2024 года для координации работ по реализации национального проекта «Экология». Сейчас рассматривается работа на 145 объектах в 19 регионах страны.