Глава РФПИ спрогнозировал важные итоги грядущей встречи Путина и Трампа

Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа позволит донести позицию Москвы напрямую

Tекст: Валерия Городецкая

Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС. По его оценке, встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом позволит четко донести позицию Москвы до главы Белого дома.

Дмитриев выразил надежду на то, что после переговоров диалог между двумя странами станет более активным, в том числе в сфере экономического взаимодействия.

Ранее Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической.

Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни.

Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом.