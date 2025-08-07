Глава РФПИ спрогнозировал важные итоги грядущей встречи Путина и Трампа

В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.4 комментария
Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа позволит донести позицию Москвы напрямую
Грядущие российско-американские переговоры могут стать значимым событием для двустороннего диалога, поскольку позволят Москве напрямую изложить свою позицию Вашингтону.
Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС. По его оценке, встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом позволит четко донести позицию Москвы до главы Белого дома.
Дмитриев выразил надежду на то, что после переговоров диалог между двумя странами станет более активным, в том числе в сфере экономического взаимодействия.
Ранее Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической.
Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни.
Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом.