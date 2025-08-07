Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Суд не вернул Грязинскому комбинату изъятые некачественные сухпайки
Арбитражный суд Москвы отказал Грязинскому пищевому комбинату в требовании вернуть свыше 9 тыс. изъятых сухпайков, признанных несоответствующими стандартам.
Арбитражный суд Москвы отказал Грязинскому пищевому комбинату в иске к «Военторгу» и Управлению Балтийского флота о возврате партии сухпайков, которые были изъяты следствием, передает РИА «Новости». Судебное разбирательство касалось сухпайков, предназначенных для нужд министерства обороны России, которые комбинат поставил по госконтракту.
В ноябре 2023 года комбинат поставил в одну из частей Калининграда 16 тыс. индивидуальных рационов питания, однако «Военторг» принял и оплатил только почти 7 тыс.– остальные 9 тыс. комплектов были отклонены из-за несоответствия техническим требованиям. Некондиционные сухпайки комбинат заменил, но вернуть отклоненную партию не удалось, поскольку Следственный комитет запретил такие действия из-за расследования уголовного дела.
Суд установил, что спорная партия сухпайков сейчас находится на складе одной из частей Балтийского флота в статусе вещественного доказательства. Кроме того, экспертиза подтвердила несоответствие качества товара обязательным условиям. Арбитраж пришёл к выводу, что стороны лишились права распоряжаться этим товаром до окончания следственных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, совладелец Грязинского пищевого комбината Валерий Ковалевич отказался признать свою вину по делу о некачественных сухпайках, несмотря на показания свидетелей и результаты экспертиз. Минобороны не получило возмещение 1,3 млрд рублей за некачественные сухпайки. Эльвира Смирнова, проходящая по этому делу, признала свою вину и заключила досудебное соглашение, однако суд не разрешил ей домашний арест и продлил срок содержания под стражей до 18 декабря.